Le créateur de The Crown évoque une éventuelle série préquelle

Si The Crown pourrait revenir sur Netflix avec une préquelle d'ici quelques années, rien n'est prévu dans l'immédiat.

Tl;dr Peter Morgan, créateur de The Crown, évoque une possible préquelle.

Aucun projet n’est actuellement en cours après la saison 6 de The Crown.

Une préquelle pourrait explorer l’histoire des rois et reines précédents.

Un retour à l’univers de The Crown n’est pas exclu à long terme.

Une préquelle pour The Crown ?

Peter Morgan, le créateur de la série historique à succès de Netflix, The Crown” a récemment laissé entendre qu’une préquelle pourrait voir le jour. En octobre dernier, Peter Morgan avait déclaré avoir une idée de ce que pourrait être une telle série. Cependant, il avait précisé que sa réalisation nécessiterait “un ensemble unique de circonstances“.

Un retour à la monarchie britannique pas pour tout de suite

Néanmoins, dans une récente interview accordée à ET, Peter Morgan a révélé qu’il n’avait actuellement aucun projet de retourner à l’univers de The Crown après la saison 6. Il a indiqué qu’il pourrait reconsidérer l’idée d’une préquelle à un moment donné dans le futur, mais que ce ne serait pas pour tout de suite :

À court terme, je ne vais rien écrire sur un palais. Peut-être que plus tard dans ma vie, ça me manquera assez pour reprendre la plume. Mais vraiment, pour l’instant, il n’y a pas de plan…

L’après The Crown : une histoire pleine de potentiel

La saison 6 de The Crown a marqué la fin de la série, se concentrant sur la fin de vie de la Reine Elizabeth II. Cependant, l’histoire du Royaume-Uni, riche de plusieurs siècles, pourrait offrir un matériau intéressant pour une préquelle centrée sur les rois et reines qui ont précédé. Une nouvelle série pourrait également explorer des périodes beaucoup plus lointaines, comme le règne de la Reine Elizabeth I ou d’autres monarques majeurs.

Le futur de The Crown

Avec la fin de The Crown, il semble qu’il faudra du temps avant qu’une autre série sur la famille royale prenne le relais. Bien que cela signifie qu’il n’y aura pas de préquelle dans un avenir proche, les commentaires précédents de Peter Morgan sur le fait d’avoir des idées pour une telle série signifient que c’est toujours une possibilité pour le futur lointain.