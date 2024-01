Le court métrage d’animation Steamboat Willie va se transformer en film d’horreur

Une adaptation en film d'horreur pour Steamboat Willie, la toute première version de Mickey Mouse, a été annoncée seulement un jour après son entrée dans le domaine public.

Il n’a fallu qu’un jour après l’entrée dans le domaine public de Steamboat Willie, le célèbre court-métrage d’animation des studios Disney mettant en scène Mickey Mouse, pour qu’une adaptation en film d’horreur soit annoncée. L’histoire de ce classique sorti en 1928 nous montre Mickey en capitaine de navire. Troisième film de la série Mickey Mouse, il marque la naissance officielle du personnage.

First look at another ‘STEAMBOAT WILLIE’ horror movie, which begins filming in Spring.

The film will follow a sadistic mouse who torments a group of unsuspecting ferry passengers. pic.twitter.com/WmTcYH6Ttu

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 2, 2024