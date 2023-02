Le Comte de Monte-Cristo va de nouveau être porté sur le grand écran

L'acteur français Pierre Niney sera le Monte-Cristo de Pathé.

Planifié pour être diffusé le 23 octobre 2024 au cinéma, Le Comte de Monte-Cristo est actuellement en préparation du côté de Chapter 2 – Mediawan et Fargo Films. Le tournage débutera en France dès juillet prochain et prendra fin en décembre 2023.

Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, réalisateurs et scénaristes du film Le Comte de Monte-Cristo, ont déclaré :

C’est l’une des plus grandes histoires jamais racontées. Un véritable mythe qui permet de traverser plusieurs genres du cinéma, à savoir l’aventure, le thriller, sur fond d’une très grande histoire d’amour. Notre film suivra le point de vue d’Edmond Dantès, le premier super-héros français, qui passe de la lumière à l’ombre, et devient l’incarnation du vengeur masqué. Nous avons la chance de travailler avec une équipe extraordinaire, et d’avoir à nos côtés Pierre Niney, qui sera un Monte-Cristo comme vous ne l’avez jamais vu.