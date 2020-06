Le casque Sony WH1000XM4 se dévoile avant l’heure

Les casques et écouteurs ont le vent en poupe. La réduction de bruit, notamment, fait des émules. Et le grand public répond présent. Sony est l'un des grands spécialistes en la matière. Le casque Sony WH1000XM4 se dévoile d'ailleurs avant l'heure.

Plusieurs rumeurs faisaient déjà état d’un nouveau casque circum-aural en préparation chez Sony, un modèle portant la référence WH1000XM4. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agirait du successeur direct du WH1000XM3 qui est l’un des meilleurs, si ce n’est peut-être le meilleur, casques à réduction active de bruit du marché.

Le casque Sony WH1000XM4 se dévoile avant son annonce officielle

Difficile de savoir quand le développement de ce produit a démarré mais il semblerait que le lancement soit imminent. En effet, selon un rapport de Laptop Mag, Walmart aurait déjà listé l’appareil, et ce alors même que son annonce officielle n’a pas encore eu lieu. Et qui dit référencement chez un revendeur dit apparition des spécifications et des fonctionnalités. Que peut donc bien avoir à proposer ce futur WH1000XM4 ? Dans les grandes lignes, on dira que ce WH1000XM4 reprend les fonctionnalités de son prédécesseur le WH1000XM3.

Au menu notamment, le Precise Voice Pickup pour améliorer la qualité des appels audio

La plus grande différence étant peut-être la fonctionnalité baptisée “Precise Voice Pickup”. Comme le rappel Laptop Mag, s’il fallait faire un reproche au modèle actuel, ce serait peut-être la qualité perfectible des appels audio. Mais cela pourrait changer du tout au tout dans la mesure où le “Precise Voice Pickup” promet justement une meilleure qualité audio pendant les appels. Pour le reste, parmi les nouveautés, on citera la connectivité multipoint, permettant à l’utilisateur de connecter le casque sur plusieurs appareils en même temps et passer facilement de l’un à l’autre. Le codec LDAC est pris en charge, amélioré grâce à l'”Edge-AI”. Côté autonomie, vous pourrez compter sur environ 30 heures.