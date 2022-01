Le casque de réalité mixte d’Apple serait finalement reporté à 2023

Le casque de réalité mixte d'Apple finalement reporté à 2023 ? C'est ce qu'annonce un rapport de Bloomberg.

Selon les rumeurs qui circulent depuis quelque temps maintenant, le premier casque de réalité mixte d’Apple devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année 2022. Autrement dit, dès cette année. Une information très intéressante dans la mesure où elle a été plusieurs fois “confirmée”, et même excitante pour celles et ceux qui attendent de voir ce que peut faire Apple avec ces technologies. Cela étant dit, selon un récent article de Bloomberg, la sortie de ce casque serait finalement repoussée à 2023.

Apparemment, ce report serait dû à un certain nombre de soucis techniques auxquels Apple fait face et qui auraient contraint la firme de Cupertino à revoir son planning et donc à repousser la commercialisation à l’année prochaine. Il semblerait qu’il y ait des problèmes logiciels et matériels, notamment au niveau des caméras et le système serait aussi victime de surchauffe.

Comme certains s’en souviennent peut-être, Apple avait reporté puis finalement annulé le lancement de son tapis de recharge sans fil AirPower à cause de soucis de surchauffe. Espérons que ce ne soit pas le cas avec ce casque de réalité mixte. Quoi qu’il en soit, étant donné qu’il s’agit d’une toute nouvelle catégorie de produits, il n’y a que peu de risques que la marque à la pomme annule purement et simplement son projet.

Selon le rapport de Bloomberg, Apple pourrait toujours dévoiler son appareil en 2022, à la fin de l’année, mais ne le proposer à la vente que dans le courant de l’année 2023. Il est aussi possible que la firme de Cupertino utilise la WWDC 2023 pour se concentrer sur les développeurs et leur permettre de bâtir un écosystème pour cet appareil de réalité mixte et les prochains à venir.

Et pour être tout à fait précis, Apple n’a jamais confirmé officiellement ses plans concernant un éventuel casque de réalité mixte. Aucune date de présentation et encore moins de commercialisation n’a donc jamais pu être confirmée. De fait, il est difficile de parler de “report”, mais celles et ceux qui attendent avec impatience de voir ce que la marque à la pomme pourrait proposer sur ce marché devront patienter un peu plus longtemps.