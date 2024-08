Le ancement en accès anticipé de « Hyper Light Breaker » est reporté à 2025

Heart Machine indique avoir besoin de plus de temps pour peaufiner son jeu.

TL;DR Sortie de Hyper Light Breaker reportée à début 2023.

Objectif : améliorer l’expérience de jeu et préserver l’équipe.

Malgré des retards, ce jeu promet une exploration cyber-fantastique en 3D.

Report de la sortie de Hyper Light Breaker

Nouvelle décevante pour les fans du jeu Hyper Light Drifter : ils devront patienter encore un peu avant de découvrir son successeur, Hyper Light Breaker, dont la sortie sur Steam Early Access a été repoussée à « début de l’année prochaine ».

Le temps de la perfection

L’annonce de ce report a été faite par le développeur du jeu, Heart Machine, après de nombreuses discussions avec l’éditeur Arc Games. Parmi les raisons invoquées, l’équipe a besoin de davantage de temps pour peaufiner l’expérience de jeu. Bien que les détails techniques n’aient pas été divulgués, Heart Machine assure ne pas vouloir lancer un jeu qui ne serait pas à la hauteur de ses exigences. De plus, « nous avons VRAIMENT besoin de nous assurer que les unités fondamentales du jeu sont les plus solides possibles », a déclaré le studio. D’où ce report, afin de ne pas mettre en péril la qualité du produit final et préserver l’équilibre de l’équipe.

De l’anticipation à la réalité

Initialement, la sortie de Hyper Light Breaker avait été prévue pour le printemps 2023 lors de sa présentation initiale il y a deux ans. Toutefois, la date de lancement a dû être reportée à plusieurs reprises, la dernière envisagée étant l’été prochain.

Quelques détails sur le jeu

Malgré ces retards successifs, le jeu conserve son attractivité. Hyper Light Breaker se distingue en effet par son univers ouvert en 3D, à l’inverse de son prédécesseur en 2D. Il nous plonge dans un univers cyber-fantasy, où l’on peut explorer un paysage appelé l’Overgrowth et jouer avec ses amis en ligne. Et il est possible d’éviter les rencontres ennemies et d’apprécier le paysage à volonté. L’attente vaut donc sûrement le détour.