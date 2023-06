Hyper Light Breaker : un roguelite avec un monde ouvert généré aléatoirement

Heart Machine dévoile ses ambitieuses intentions avec Hyper Light Breaker.

Dans Hyper Light Breaker du studio indépendant américain Heart Machine, les joueurs incarnent un Breaker, un mercenaire chargé d’explorer le Foisonnement, un monde en perdition situé dans l’univers en 3D d’Hyper Light :

En solo ou en compagnie d’un ou deux autres Breakers, vous explorerez de vastes biomes ouverts, au fil de cycles jour-nuit et de conditions météorologiques changeantes, dans des environnements mélangeant des éléments faits à la main et générés de manière procédurale variant à chaque partie. Les Breakers auront la liberté de tracer leur propre chemin à travers le Foisonnement en courant sur les murs, en glissant en hoverboard ou en planant dans les airs.

Alx Preston, directeur créatif chez Heart Machine, a déclaré :

En jouant à Hyper Light Breaker, vous vous rendrez compte que vous évoluez dans un monde ouvert que vous ne pourrez explorer qu’une seule fois. Une fois que vous mourez ou que vous terminez une run, vous ne reverrez plus jamais ce même monde — à sa place, il y en aura un tout nouveau à explorer. Chaque nouveau monde généré peut présenter des composants globaux dynamiques pouvant affecter la run ou la partie. Pour cette raison, Hyper Light Breaker sera le premier jeu du genre monde ouvert-roguelite, et nous avons hâte que les Breakers puissent explorer le Foisonnement et voir par eux-mêmes l’infinité de mondes à leur disposition !