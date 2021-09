L’autorité de la concurrence indienne affirme que Google a abusé de la position dominante d’Android

L'autorité de la concurrence monte au créneau contre Google en Inde. La firme de Mountain View aurait abusé de la position dominante d'Android.

La position des GAFAM est aujourd’hui pour le moins délicate. Un partout dans le monde, des entités gouvernementales, de particuliers et mêmes d’entreprises privées n’hésitent plus à remettre en question la position parfois dominante de tel ou tel géant de la tech sur tel aspect du marché. Aujourd’hui, c’est en Inde que l’on va, et l’accusation d’abus de position dominante concerne Google et son système d’exploitation mobile Android.

Apple et Google possèdent deux des plus grosses plates-formes pour smartphone existant actuellement, il s’agit bien évidemment d’iOS et Android. Toutes deux disposent de leur propre store d’applications, et ces dernières années, ceux-ci ont été scrutés de très près, notamment à cause des commissions prélevées par les deux géants et de certaines restrictions mises en place sur ces magasins numériques.

Malheureusement pour Google, il semblerait que les soucis grondent en Inde. En effet, l’autorité de la concurrence locale a découvert que Google a “abusé” de sa position pour mettre à mal les concurrents. C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport basé sur une enquête de deux ans par Reuters.

La firme de Mountain View aurait abusé de la position dominante d’Android

Et si toute cette affaire vous semble étrangement familière, c’est parce que Google a récemment eu des soucis similaires en Corée du Sud, les autorités de la concurrence du pays avaient mis une amende à la firme de Mountain View de 177 millions de dollars pour abus de position dominante en restreignant les forks d’Android. C’est plus ou moins le même souci en Inde. Les régulateurs ont découvert que Google avait rendu plus difficile pour les fabricants d’utiliser des formes alternatives d’Android et les aurait “contraints” à préinstaller des applications Google sur leurs appareils.

Ceci étant dit, il semblerait que Google ne voie pas la situation comme cela. Dans un communiqué transmis par l’entreprise, on peut lire que la multinationale est impatiente de travailler avec les régulateurs indiens pour “démontrer comment Android a conduit à davantage de concurrence et d’innovation, pas moins.”