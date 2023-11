L'assistant IA du navigateur Brave arrive sur desktop. Il sera disponible dans les prochains mois sur Android et iOS.

Brave rejoint la liste déjà longue des navigateurs qui disposent désormais d’un assistant d’IA générative intégré. Le développeur du navigateur open source a commencé à déployer une mise à jour de Brave pour desktop qui donne accès aux utilisateurs à son assistant IA Leo. Brave avait introduit Leo via son canal expérimental Nightly en août dernier, il était en test depuis lors. Cet assistant est basé sur un grand modèle de langage Llama 2, que Microsoft et Meta ont développé ensemble pour des besoins commerciaux et de recherche.

L’assistant IA du navigateur Brave arrive sur desktop

Comme d’autres assistants IA, les utilisateurs peuvent demander à Leo de réaliser diverses tâches, comme créer un résumé d’une page web ou d’une vidéo, traduire et/ou réécrire des pages et même générer du nouveau contenu. Leo est gratuit pour tous les utilisateurs, mais Brave propose aussi une version payante pour “des conversations de meilleure qualité”. Leo Premium, c’est son nom, est propulsé par Claude Instant d’Anthropic et peut générer des réponses plus détaillées. Les utilisateurs devront cependant débourser 15 $ par mois pour en profiter. Ils auront aussi la priorité pendant les périodes de forte affluence et pourront tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première.

Dans son annonce, Brave Software met l’accent sur le fait que Leo préserve la vie privée des utilisateurs. Le développeur explique que les conversations avec Leo ne sont pas enregistrées sur ses serveurs et que les réponses de l’assistant sont immédiatement supprimées et “non utilisées pour entraîner le modèle”. Il ajoute que les adresses IP ne sont pas collectées et qu’il ne collecte aucune information personnelle pouvant permettre d’identifier un utilisateur. De plus, les utilisateurs n’ont même pas besoin de créer de compte pour utiliser Leo.

Il sera disponible dans les prochains mois sur Android et iOS

En juillet, Brave avait essuyé de vives critiques, accusé de vendre des informations sous copyright pour entraîner ses modèles d’IA sans consentement. “Brave Search a le droit de monétiser et de mettre en place des règles d’utilisation sur la sortie de son moteur de recherche”, déclarait alors le responsable de la recherche de l’entreprise, Josep M. Pujol, en réponse à ces allégations. “Le ‘contenu d’une page web’ est toujours un extrait qui dépend de la requête de l’utilisateur, toujours avec l’attribution de l’URL du contenu. C’est une fonctionnalité standard et attendue dans tous les moteurs de recherche.”

Brave va déployer Leo sur desktop par vagues successives dans les jours à venir. Sur Android et iOS, cependant, l’assistant devrait arriver dans les prochains mois.