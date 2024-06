Lara Croft sera la prochaine survivante dans “Dead by Daylight”

Le célèbre personnage de "Tomb Raider" sera jouable à partir du 16 juillet. Quelle aventure nous attend à votre avis ?

Tl;dr L’extension Tomb Raider pour Dead by Daylight sort le 16 juillet.

On retrouvera une version plus jeune et plus dure de Lara Croft.

Le jeu va intégrer une nouvelle figure non-horrifique, Lara Croft.

Le personnage de Lara Croft pourrait être désarmé, contrairement à l’habitude.

Une icône du jeu vidéo dans un nouvel univers

Le célèbre jeu Dead by Daylight, connu pour ses collaborations réussies, annonce une nouvelle expansion qui va ravir ses fans : l’archéologue aventurière bien-aimée de tous, Lara Croft, apparaîtra dans le jeu. La sortie de cette extension est prévue pour le 16 juillet.

Lara Croft, une tueuse aguerrie

Dans cette expansion spéciale Tomb Raider, on retrouvera une représentation plus jeune et plus féroce de Lara Croft, inspirée des derniers titres de la saga Tomb Raider : la Definitive Survivor Trilogy. Rappelons que malgré son apparence, “elle n’est pas une étrangère aux meurtres de sang-froid”. Avec environ 3 000 vies sur sa conscience, elle est une tueuse plus impitoyable que Jason Voorhees, Freddy Krueger et Michael Myers réunis.

The ultimate survivor faces a gauntlet of otherworldly peril.

Lara Croft is coming.

Dead by Daylight: Tomb Raider. July 16. @tombraider PTB Patch Notes

Un nouveau chapitre surprenant dans Dead by Daylight

Actuellement, Dead by Daylight propose un chapitre inspiré par le jeu de rôle classique Dungeons and Dragons, comprenant un malfaisant Vecna et de nouvelles cartes. Ainsi, l’arrivée d’un personnage non horrifique comme Lara Croft dans ce contexte ne devrait pas susciter trop d’étonnement.

Un défi de taille pour la survivante

Cependant, une question se pose : comment sera représentée Lara Croft dans Dead by Daylight ? Habituellement, les survivants du jeu sont sans armes et Lara Croft adore ses pistolets, couteaux et arcs. Il sera donc intéressant de voir comment les développeurs vont incorporer ce personnage iconique dans leur univers. Le mystère sera levé le 16 juillet prochain.