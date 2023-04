L’app Marvel Comics de Comixology va fermer ses portes en juin

L'app Marvel Comics de Comixology ferme ses portes le 2 juin prochain. Les utilisateurs seront redirigés vers Marvel Unlimited.

Marvel a annoncé tout récemment que l’app Marvel Comics gérée par Comixology allait fermer définitivement en juin prochain. Fort heureusement, les fans de comics qui avaient acheté des numéros dans l’app pourront toujours y accéder via l’application Marvel Unlimited, gérée, elle, par Marvel directement. Cette fermeture fait suite à plusieurs mois difficiles chez Amazon (propriétaire de Comixology depuis 2014), avec moult licenciements, lesquels auraient durement impact la division dédiée aux comics.

L’application Marvel Comics fermera plus précisément le 2 juin prochain. Exactement un mois avant cela, le 2 mai, il ne sera plus possible de réaliser le moindre achat dans l’app. Tous les achats devront à compter de cette date être réalisés via Marvel Unlimited. Les utilisateurs seront d’ailleurs transférés vers cette dernière.

Les utilisateurs Android qui ont acheté des comics en version numérique via l’app Marvel Comics n’ont, pour ainsi dire, rien à faire. Leurs comics apparaîtront normalement directement dans Marvel Unlimited. Ceci parce que l’app Android a déjà besoin d’un compte Marvel pour fonctionner. Mais les utilisateurs iOS devront suivre quelques étapes supplémentaires. Tout d’abord, il faudra ouvrir l’app Marvel Comics de Comixology sur iPhone ou iPad. Ensuite, suivre les instructions de Marvel pour lier un compte Marvel à l’ancienne app. Après cela, les anciens achats devraient être visibles dans l’app Marvel Unlimited.

Les utilisateurs seront redirigés vers Marvel Unlimited

Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Marvel Unlimited pour accéder à vos achats réalisés dans l’ancienne app, mais pour vous inciter à souscrire à son service, Marvel vous propose un tarif promotionnel, 5 $ par mois pour la première année, avec le code UNLIMITED, contre 10 $ par mois au tarif habituel ou 70 $ à l’année. Marvel Unlimited est un peu comme le Netflix des comics Marvel, avec plus de 30 000 numéros de l’univers Marvel. Comme l’application exploitée par Comixology, il y a en général un délai d’environ trois mois avant qu’un numéro disponible en version physique soit accessible sur la plateforme en numérique.

Bien que Marvel ait apparemment fait son possible pour que cette transition se fasse le plus simplement possible, cette situation illustre le potentiel chaos qui peut survenir dès lors que du contenu numérique doit changer de plateforme. Le client final n’est jamais vraiment propriétaire de ces contenus et lorsque les entreprises exploitant les plateformes gèrent mal leurs apps, licencient ou revoient leurs priorités, c’est le client qui se retrouve laissé pour compte, à espérer que telle ou telle entreprise veuille bien procéder dans l’intérêt de ses clients. Un facteur de confiance qu’il convient de bien garder à l’esprit chaque fois que vous achetez du contenu numérique, que ce soit une bande dessinée, un jeu, un film ou autre.