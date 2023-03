Marvel’s Midnight Suns : Morbius débarque avec le DLC The Hunger

La troisième extension de Marvel’s Midnight Suns accueille l'anti-héros Michael Morbius aka Morbius.

Morbius, ancien biochimiste et vampire surpuissant, pourra être recruté dans Marvel’s Midnight Suns après avoir terminé sa première mission scénarisée Weird Science du DLC The Hunger, mais devient jouable après avoir terminé la quête Spidermaaaans de l’Acte Un.

Il doit joindre ses forces à celles des Midnight Suns pour combattre la menace vampirique qui sévit à New York. Comme si l’épidémie de vampires ne suffisait pas, Hydra a commencé à infuser de l’ADN de mort-vivant dans ses troupes les plus robustes pour créer un escadron de supersoldats transformés. Morbius avait espéré faire de la rétro-ingénierie pour créer un sérum qui lui permettrait de résister à la lumière du soleil, mais entre de mauvaises mains, ses recherches pourraient faire des humains des êtres invincibles en devenant des vampires.

Un trailer pour le DLC The Hunger de Marvel’s Midnight Suns

En combat, Morbius s’efforce de faire saigner ses ennemis, puis de profiter de cet effet pour augmenter les dégâts qu’il inflige.

Comme Captain Marvel, il peut entrer dans un état de soif de sang après avoir utilisé quelques-unes de ses capacités, ce qui lui confère un blocage et permet à toutes ses capacités de dégâts d’appliquer des saignements. Alors que Blade est passé maître dans l’art de distribuer des saignements grâce à ses capacités d’enchaînement, Morbius se concentre davantage sur l’augmentation des dégâts à cible unique. Essayez de les associer tous les deux pour voir comment ils se nourrissent l’un l’autre ! Son passif Une plus grande faim, obtenu en développant son amitié, réduit le nombre de cartes nécessaires à l’activation de la soif de sang.

Marvel’s Midnight Suns : The Hunger est actuellement disponible à l’achat de façon individuelle ou dans le season pass (intégré dans l’Édition Légendaire) sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam et l’Epic Games Store.