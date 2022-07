L’app iOS de Google Switch to Android fonctionne désormais avec tous les appareils sous Android 12

L'application de Google, Switch to Android, sur iOS est désormais compatible avec tous les appareils Android 12. Plus d'excuse pour passer d'iOS à Android, si le transfert des données vous inquiétait.

Les deux écosystèmes mobiles que sont Android et iOS règnent sur le marché depuis plusieurs années maintenant. Si, au départ, les deux géants Google et Apple se faisaient clairement la guerre, ils ont aujourd’hui appris à cohabiter. Et cela passe notamment par simplifier aux utilisateurs le passage de l’un à l’autre de ces écosystèmes. Pour ce faire, Google propose une application iOS, Switch to Android. Celle-ci s’améliore aujourd’hui.

La firme de Mountain View simplifie aujourd’hui le processus de transfert des données pour les nouveaux utilisateurs d’Android depuis un iPhone. À partir de maintenant, l’application Switch to Android sur iOS fonctionne avec tous les appareils sous Android 12, là où elle n’était compatible qu’avec les smartphones Google Pixel. Ce logiciel est très pratique si vous passez d’iOS à Android.

Une fois que vous avez votre nouveau téléphone, connectez-le à votre iPhone. Le mieux, pour ce faire, est d’utiliser un câble Lightning vers USB-C, mais vous pouvez aussi appairer les deux via Wi-Fi. Une fois les appareils connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer. Avec l’application, il est possible de choisir les applications, les contacts, les photos, les vidéos, la musique et les messages. Et une fois la sélection faite, l’application s’occupe de tout.

Le timing de cette prise en charge étendue de Switch to Android est intéressant, notamment parce que WhatsApp a récemment facilité aux nouveaux utilisateurs iOS le transfert de leurs historiques de conversations depuis un smartphone Android. Bien évidemment, l’app Google ne vous aidera pas si vous êtes passé(e) à Android avant l’annonce d’aujourd’hui, mais si le transfert de vos données vous empêche de faire le grand saut, cela fait une raison de moins.