L’âge de chaque frère Hargreeves dans la saison 4 de « Umbrella Academy »

Les âges des frères et sœurs Hargreeves dans la saison 4 de "Umbrella Academy" varient en raison des sauts temporels.

Les personnages Viktor, Diego et Ben ont environ 35 ans dans la saison finale.

Les personnages Luther, Allison et Klaus ont respectivement 36, 37 et 33 ans.

Le personnage Five a un âge mental de 70 ans et un âge physique de 26 ans.

Les âges variés des frères et sœurs Hargreeves

La dernière saison de la série Netflix Umbrella Academy nous a laissé avec des questions sur l’âge des frères et sœurs Hargreeves. Cette série, basée sur la bande dessinée du même nom écrite par Gerard Way et illustrée par Gabriel Bá, met en scène une famille dysfonctionnelle de frères et sœurs adoptés, tous super-héros. Le 1er octobre 1989, date significative dans l’univers de la série, 43 femmes donnent naissance simultanément sans avoir montré de signes de grossesse préalables.

Sept de ces enfants sont adoptés par Reginald Hargreeves (interprété par Colm Feore) et deviennent l’équipe de super-héros titulaire. Mais malgré cette date de naissance commune, dans la saison 4 de Umbrella Academy, les âges des frères et sœurs Hargreeves ne sont pas tous les mêmes.

Une famille de super-héros au fil du temps

Depuis la première saison, les frères et sœurs Hargreeves ont essayé, sans succès, de déjouer diverses catastrophes apocalyptiques. Cela a entraîné de nombreux sauts dans le temps, avec des années qui avancent lentement ou rapidement. Il va sans dire que lorsque la saison 4 commence, les âges des Hargreeves sont très variés.

Viktor, Diego et Ben ont tous un peu plus de 35 ans. Luther et Allison ont respectivement 36 et 37 ans, tandis que Klaus, le membre immortel de la famille, a 33 ans. Le cas de Five est peut-être le plus déroutant : mentalement, il a 70 ans, mais physiquement, il n’en a que 26.

Une série qui défie le temps

La série Umbrella Academy, au travers de ses nombreux sauts temporels et de ses personnages aux âges variés, offre une réflexion sur le temps, l’âge et la maturité. Elle montre que l’âge n’est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de vécu. Les quatre saisons de Umbrella Academy sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix.