L’âge d’Anakin dans chaque film Star Wars (y compris en tant que Dark Vador)

Dans sa jeunesse, Anakin Skywalker a mené une vie aventureuse avant de devenir plus menaçant à l'âge adulte, pour finalement mourir dans la quarantaine.

Tl;dr Anakin Skywalker commence sa vie en tant que Jedi à 9 ans.

commence sa vie en tant que Jedi à 9 ans. Il se marie à 19 ans et devient un Chevalier Jedi.

À 22 ans, il succombe au côté obscur et devient Dark Vador.

Il meurt à l’âge de 45 ans, après s’être racheté en sauvant son fils Luke Skywalker.

Anakin Skywalker : de l’enfance à la rédemption

Anakin Skywalker, personnage phare de la franchise Star Wars, a toujours été un sujet de discussion animé, notamment en ce qui concerne son âge dans les deux premiers films. Ce protagoniste majeur a vécu une vie longue et mouvementée, marquée par des combats dans la Guerre des Clones, un siège au Conseil Jedi et une dictature galactique en tant que Seigneur Noir des Sith.

Naissance d’un Jedi

Anakin Skywalker naît en 41 AVY (Avant la Bataille de Yavin), ce qui le rend âgé de 9 ans lorsqu’il est recruté par les Jedi dans Star Wars: Episode I – La Menace Fantôme. Malgré son jeune âge, il se sent immédiatement attiré par Padmé Amidala, pressentant à travers la Force qu’ils se marieraient un jour.

De la maturité à la chute

Dix ans plus tard, dans Star Wars: Episode II – L’Attaque des Clones, Anakin a 19 ans. Son mariage avec Padmé à la fin du film et son accession au rang de Chevalier Jedi quelques semaines plus tard marquent une étape importante dans sa vie. Cependant, après trois ans de conflits dévastateurs connus sous le nom de Guerres des Clones, Anakin, à l’âge de 22 ans, succombe au côté obscur et devient Dark Vador dans Star Wars: Episode III – La Revanche des Sith.

Le destin final

Dark Vador, âgé de 32 ans, apparaît dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Il a 41 ans dans Rogue One: A Star Wars Story et Un Nouvel Espoir, et 44 ans lorsqu’il affronte Luke Skywalker dans L’Empire Contre-Attaque. Finalement, c’est à l’âge de 45 ans, dans Le Retour du Jedi, que Vader se confronte une dernière fois à son fils. Il trouve finalement la rédemption et la paix dans la Force en se retournant contre son ancien maître Sheev Palpatine alias Dark Sidious.