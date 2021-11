La “vraie” raison derrière l’absence de Face ID dans les nouveaux MacBook Pro

iFixit avance une autre raison à l'absence de Face ID sur les nouveaux MacBook Pro. Il s'agirait simplement d'un problème de taille.

Les nouveaux MacBook Pro d’Apple sont des machines extrêmement abouties. Avec les puces M1 Pro et M1 Max, les performances sont de haute volée. L’on pouvait donc s’attendre à un résultat parfait. Il faut cependant faire sans Face ID. Une absence qui peut surprendre. Apple a explicité la chose, donnant une raison… mais est-ce la vraie ?

Avec le lancement de ses nouveaux MacBook Pro, Apple a introduit une encoche dans son écran, pour un résultat très similaire à ce que l’on peut retrouver sur l’iPhone ou l’iPad. Cela étant dit, contrairement à son smartphone, l’encoche du MacBook Pro ne dissimule pas le capteur du système Face ID, seulement celui de la webcam. Pourquoi donc n’y a-t-il pas de Face ID dans ces machines ?

Si l’on s’en tient à la firme de Cupertino, l’explication officielle est que nos mains étant déjà sur le clavier de l’ordinateur, il est bien plus logique d’utiliser Touch ID. C’est une raison parmi d’autres, mais pas implacable non plus. Il semblerait plutôt que des limitations techniques soient à l’origine de cette absence de Face ID dans les nouveaux MacBook Pro.

Il s’agirait simplement d’un problème de taille

C’est tout du moins ce que révèle le démontage en bonne et due forme de ce MacBook Pro réalisé par les experts en la matière de iFixit. Durant l’opération, ils ont pu comparer ce module Face ID par rapport à celui de l’iPhone 13 et il s’avère qu’il est plus épais que ce que peut accueillir l’écran en lui-même. Il se pourrait que ce soit là la vraie raison de cette non-intégration de la technologie dans la machine.

Il est aussi tout à fait possible qu’Apple ait pu épaissir volontairement l’appareil pour intégrer ce module Face ID, mais la firme de Cupertino aurait ici préféré la voie de la finesse, et de la légèreté. Il ne serait cependant pas surprenant que, dans quelques années, Apple parvienne à rétrécir suffisamment ses composants pour que Face ID puisse y être intégré sans faire prendre le moindre embonpoint à sa machine.