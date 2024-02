La vérité derrière le film The Vow

Rachel McAdams et Channing Tatum incarnent un couple de jeunes mariés dont la vie bascule suite à un accident dans The Vow, un film du réalisateur américain Michael Sucsy inspiré d'une histoire vraie.

Tl;dr The Vow est inspiré de la vie réelle de Kim et Krickitt Carpenter.

Dix semaines après leur mariage, ils ont subi un grave accident de voiture.

Malgré l’amnésie de Krickitt, le couple est resté marié pendant 25 ans.

Ils ont divorcé en 2018 suite à l’infidélité de Kim.

Un amour inoubliable : l’histoire vraie derrière The Vow

Qui n’a pas été ému par l’histoire d’amour captivante entre Rachel McAdams et Channing Tatum dans The Vow ? Ce drame romantique de 2012, raconte une histoire tristement inspirée par la vie réelle d’un couple, Kim et Krickitt Carpenter.

De la passion à l’amnésie

Le couple a vécu un véritable tourbillon d’amour, du premier appel téléphonique à un mariage rapide, jusqu’à une tragique fin de lune de miel. Après un accident de voiture, Krickitt a perdu toute mémoire de Kim et de leur relation. Malgré les efforts de Kim et les séances de thérapie, la mémoire de Krickitt ne reviendra jamais.

Des adaptations cinématographiques

The Vow a pris quelques libertés avec l’histoire de Kim et Krickitt, modifiant des détails de leur rencontre et du drame qui a suivi l’accident, pour ajouter du drame à l’intrigue du film. Cependant, le coeur de l’histoire reste le même : l’amour peut-il vaincre l’amnésie?

Une fin moins romantique dans la vraie vie

Contrairement au film, la vraie histoire n’a pas de fin heureuse. Après 25 ans de mariage et deux enfants, Kim et Krickitt ont divorcé en 2018, suite à l’infidélité de Kim. Mais comme le souligne The List, Krickitt n’a aucun regret concernant les années passées avec Kim.