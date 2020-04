La tablette Microsoft Surface Neo reportée à 2021

Microsoft rêve de produits portables sous Windows. Avec deux écrans, notamment. Pour des usages très variés. Le résultat pourrait être très sympathique. Encore faut-il que ces produits voient le jour. La tablette Microsoft Surface Neo, par exemple, serait reportée.

L’année dernière, Microsoft dévoilait la Surface Neo, une tablette équipée de deux écrans tournant sous Microsoft Windows 10X. Si vous espériez pouvoir mettre la main sur cet appareil dès cette année, il va falloir vous faire une raison. Selon un nouveau rapport de Mary Jo Foley de ZDNet, la firme de Redmond aurait pris la décision de reporter la sortie à 2021.

La tablette Microsoft Surface Neo reportée à l’année prochaine

En effet, le rapport cite plusieurs contacts dans les rangs de Microsoft. Le Directeur Produit Panos Panay aurait informé son équipe que Microsoft ne commercialisera pas la Surface Neo cette année. Difficile de savoir précisément pourquoi un tel report mais étant donné la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement dans le monde et le fait que les industries sont à l’arrêt ou presque, il ne serait pas étonnant que cela soit la raison principale. Tous les géants de la tech sont contraints de revoir leur planning de sorties à cause de cette période de crise sanitaire.

Quid du smartphone Surface Duo ?

La nouvelle priorité du moment du géant américain est désormais de proposer Windows 10X sur les appareils dotés d’un seul écran avant de le rendre compatible avec les appareils à deux écrans comme la Surface Neo. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Microsoft avait lancé plusieurs appareils à deux écrans en 2019. L’un d’entre eux est la Surface Neo dont il est question aujourd’hui, l’autre est le Surface Duo, un smartphone double écran sous Android. Voilà une approche très intéressante quand on considère le fait que des marques comme Samsung ou Huawei travaillent sur des appareils assez similaires mais avec un seul et unique écran pliable. Impossible pour l’heure de savoir si le Surface Duo sera lui aussi reporté…