La sortie Steam de l'émulateur Dolphin reportée jusqu'à nouvel ordre

Valve a retiré Dolphin de Steam après avoir reçu une demande de retrait dans le cadre du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de la part de Nintendo. À la fin du mois de mars, les développeurs de Dolphin, un émulateur open-source capable de faire tourner la majorité des jeux GameCube et Wii, déclaraient avoir l’intention de proposer leur app gratuite sur le store de Valve dans le courant de cette année. Dans une ordonnance légale en date du 26 mai obtenue par PC Gamer, l’équipe juridique de Nintendo demande à Valve de retirer Dolphin de Steam, affirmant que l’émulateur enfreint les droits de propriété intellectuelle de l’entreprise.

La sortie Steam de l’émulateur Dolphin reportée jusqu’à nouvel ordre

“Dans la mesure où l’émulateur Dolphin enfreint les droits de propriété intellectuelle de Nintendo, y compris de ses droits sous les clauses de l’Anti-Contournement et de l’Anti-Trafic, 17 U.S.C. § 1201, dans le cadre du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), nous vous rappelons votre obligation de retirer l’offre de l’émulateur Dolphin du magasin Steam”, peut-on notamment lire.

Avec cette notice, l’équipe Dolphin a désormais deux options. Soit elle dépose une contre-demande auprès de Valve, arguant que l’émulateur n’enfreint pas le DMCA comme affirmé par Nintendo, soit elle choisit d’obtempérer à cette demande de retrait. Si l’équipe opte pour une contre-demande, Nintendo aura alors deux semaines pour décider de passer en justice. Comme PC Gamer le précise, nul ne sait, à ce stade, si l’entreprise a l’intention de poursuivre sur ce terrain contre Dolphin. Ceci étant dit, si l’affaire doit aller au tribunal, ceci pourrait avoir des implications importantes pour les émulateurs en général, et peut-être au-delà. Pour l’heure, en tous les cas, l’équipe Dolphin explique réfléchir encore à la suite à donner à cette affaire.

suite à une demande de retrait de la part de Nintendo

“C’est avec un profond regret que nous devons vous annoncer que la sortie de Dolphin sur Steam est reportée jusqu’à nouvel ordre”, déclarait le Dolphin Emulation Project. “Nous avons été avertis par Valve que Nintendo avait transmis une mise en demeure citant le DMCA à l’encontre de la page Steam de Dolphin et que Valve a supprimé Dolphin de Steam jusqu’à ce qu’une conclusion soit trouvée. Nous étudions actuellement nos options et donnerons une réponse plus complète très bientôt.” À l’heure d’écrire ces lignes, il est toujours possible de télécharger l’émulateur Dolphin sur le site du projet et sa page GitHub. L’équipe Dolphin n’a par ailleurs pas reçu de demande de retrait directe de la part de Nintendo.