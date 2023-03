Dolphin se prépare à lancer son émulateur GameCube et Wii sur Steam

L'émulateur Nintendo Dolphin prépare son arrivée sur Steam. Le retrogaming s'annonce plus simple que jamais.

Nintendo a beau vouloir donner du mal aux joueurs pour profiter de ses anciens titres sur du matériel officiel, il existe aujourd’hui plusieurs options pour ce faire, si vous savez où chercher. L’une d’entre elles sera bientôt très facile à trouver : Dolphin, un émulateur très populaire capable de faire tourner la majorité des jeux GameCube et Wii, sera disponible sur Steam dans quelques mois. Dolphin est déjà disponible gratuitement, mais son lancement sur Steam viendrait le rendre bien plus simple d’utilisation sur des appareils comme le Steam Deck, là où la procédure actuelle – via une installation totalement manuelle – peut être assez délicate.

L’émulateur Nintendo Dolphin prépare son arrivée sur Steam

Cela ne signifie pour autant pas que le téléchargement de Dolphin depuis le store Steam vous donnera un accès instantanément aux jeux emblématiques de Nintendo. La page dédiée à Dolphin indique d’ailleurs bien que “l’app n’a aucun jeu. Vous devez détenir une copie originale de chaque jeu que vous voulez utiliser avec Dolphin.” Si vous avez déjà eu l’occasion de faire du retrogaming, tout ceci doit vous sembler tout à fait familier – l’émulation de jeux vidéo de console étant dans une zone légale pour le moins floue -.

Le retrogaming s’annonce plus simple que jamais

C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle la page Steam de Dolphin semble être réticente à ne serait-ce qu’expliciter ce que fait l’application, se contentant d’indiquer qu’elle permet de lire des “classiques de la console en forme de cube de Big N et des consoles avec leurs manettes à détection de mouvement.” Le site de l’émulateur, lui, est un peu plus explicite, déclarant notamment que “télécharger des jeux sous licence est illégal” et encourageant les utilisateurs à utiliser des outils dédiés pour réaliser des sauvegardes des disques de jeux qu’ils ont légalement en leur possession.

Dolphin devrait arriver sur l’Accès Anticipé Steam avant la fin du deuxième trimestre 2023, avec une disponibilité à tout un chacun avant la fin de cette année 2023.