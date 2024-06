La sortie du remaster de “Beyond Good and Evil” est prévue pour la semaine prochaine !

Il semblerait que la suite se fasse toujours attendre.

Tl;dr Ubisoft relance le classique Beyond Good and Evil.

Le jeu sera disponible le 25 juin sur plusieurs plateformes.

Des copies physiques seront en vente à partir du 12 juillet.

La réédition propose des graphismes améliorés et du nouveau contenu.

Ubisoft donne une nouvelle vie à Beyond Good and Evil

Plus de vingt ans après sa première sortie, le jeu culte Beyond Good and Evil revient sur le devant de la scène. En effet, Ubisoft, le studio de jeux vidéo réputé, a révélé la bande-annonce de sa version remastérisée de ce classique du jeu d’aventure. Après quelques faux départs, l’éditeur confirme enfin la sortie de la Beyond Good and Evil – 20th Anniversary Edition pour le 25 juin.

Disponibilité et qualité améliorée

Les amateurs de jeu peuvent se réjouir, car la nouvelle édition sera accessible sur une multitude de plateformes : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S. À partir du 12 juillet, Limited Run Games proposera également des copies physiques pour PS5, PS4, Xbox Series X/S et Switch.

La bande-annonce de deux minutes donne un aperçu des graphismes améliorés du jeu. Ce remaster sera capable de tourner jusqu’à 4K et 60 FPS, promettant ainsi une expérience de jeu optimisée. De plus, il comprend une bande originale réorchestrée et des “contenus exclusifs inédits”, dont les détails restent pour l’instant flous.

Un retour attendu

Le chemin vers cette réédition n’a pas été sans embûches. Initialement, le monde a appris l’existence de ce projet de remastérisation lorsqu’une annonce a été brièvement publiée sur le Xbox Store et une version incomplète sur Ubisoft Plus en 2023, suite à un bug technique.

Les adeptes de Beyond Good and Evil se demandent également quelles sont les nouvelles concernant la suite du jeu, qui a été révélée, teasée, promise et montrée pendant plus d’une décennie. Pour l’instant, cette mise à jour ne semble pas apporter d’informations supplémentaires à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ce cycle de développement étrange et tortueux trouve finalement une issue avec le remake imminent de ce jeu considéré comme un pilier du genre.