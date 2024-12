La sonde solaire Parker de la NASA s’approchera plus que jamais du soleil la veille de Noël

Le soir de Noël, la sonde solaire Parker de la NASA s'apprête à réaliser un exploit inédit en s'approchant plus près du soleil que jamais auparavant.

Un rendez-vous historique avec le soleil

La sonde solaire Parker de la NASA, en plein voyage historique autour du soleil, se prépare à une nouvelle approche record. Le 24 décembre, à 6h53 heure de l’Est, la trajectoire de la sonde la portera à seulement 3,8 millions de miles de la surface solaire, une proximité jamais atteinte par un objet fabriqué par l’homme, selon l’agence spatiale.

Une mission d’exploration sans précédent

« Aucun objet fabriqué par l’homme n’a jamais passé aussi près d’une étoile, donc Parker va vraiment renvoyer des données d’un territoire inexploré », a déclaré Nick Pinkine, responsable des opérations de la mission Parker Solar Probe au Laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, dans une déclaration sur le blog de la NASA. « Nous sommes impatients de recevoir des nouvelles de la sonde lorsqu’elle reviendra autour du Soleil« .

Des prouesses technologiques pour repousser les limites

La sonde solaire Parker atteindra une vitesse d’environ 430 000 miles à l’heure lors de son passage le plus proche. Elle enverra un signal à l’équipe pour confirmer son bon fonctionnement le 27 décembre, lorsqu’elle sera suffisamment éloignée du soleil pour reprendre les communications. Cette approche marquera la fin de la 22e orbite de la sonde autour de notre étoile et le début des trois dernières approches prévues pour sa mission.

Lancée en 2018, la sonde est prévue pour effectuer un total de 24 orbites, poussant les limites de ce que nous savons sur notre étoile la plus proche et démontrant une fois de plus l’ingéniosité humaine à travers des prouesses technologiques.