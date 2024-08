Reflect Orbital vend du soleil la nuit, mais attention à leur vidéo de présentation

C'est quelque chose qui pique la curiosité, n'est-ce pas ?

TL;DR Reflect Orbital, une start-up basée en Californie, ambitionne de vendre de la lumière du soleil réfléchie par un miroir spatial.

Le site web de l’entreprise présente une démonstration d’utilisation du service prévu pour le quatrième trimestre 2025.

Malgré les obstacles techniques, l’entreprise a reçu 30 000 demandes pour réserver un « spot de lumière ».

Reflect Orbital : Une start-up promettant de transformer la nuit en jour

Reflect Orbital, une start-up basée en Californie, envisage d’accomplir l’exploit de créer un environnement jour en pleine nuit. Ce projet sidéral entend commercialiser les rayons du soleil à la tombée de la nuit en s’appuyant sur une technologie totalement innovante.

Vente de la lumière solaire : une idée sidérale

La start-up projette d’envoyer dans l’espace un gros miroir à bord d’un satellite, capable de pointer ce miroir de manière à réfléchir la lumière du soleil sur un endroit précis de la Terre. Selon Ben Nowack, fondateur et PDG de l’entreprise, le but est de simplifier cette tâche le plus possible. L’idée est que les utilisateurs puissent se connecter à un site Web, indiquer leurs coordonnées GPS et obtenir un peu de lumière après la tombée de la nuit.

Une démonstration prometteuse malgré des défis à relever

Cependant, cette vision du futur est loin d’être achevée. « C’est une simple démonstration », a clarifié Nowack, en ajoutant qu’il reste « encore beaucoup de travail à accomplir » pour l’entreprise. En effet, Reflect Orbital n’a encore mis aucun satellite en orbite. Cependant, la start-up a affirmé qu’elle prévoyait de lancer son « premier réflecteur déployable de très grande taille » dans les « quatre à cinq prochains mois ».

New things to play with on the website! pic.twitter.com/NJcOjFSblf — Ben Nowack (@bennbuilds) August 22, 2024

Un futur prometteur ?

Malgré les obstacles, la start-up a déjà attiré l’attention. « Nous avons déjà 30 000 demandes pour un spot de lumière et cela augmente chaque seconde », a déclaré Tristan Semmelhack, co-fondateur et CTO de Reflect Orbital. Selon Nowack, l’ambition est de développer une constellation entière de satellites pour vendre la lumière du soleil à des milliers de fermes solaires après la tombée de la nuit.

Il reste de nombreuses questions à résoudre, notamment la question de la faisabilité technique et des impacts sur l’environnement. Mais Reflect Orbital a déjà démontré son talent pour susciter l’attention en ligne et soulève d’intéressantes perspectives pour l’avenir de l’énergie solaire.