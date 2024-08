Un ancien site d’armes nucléaires du Projet Manhattan se transforme en gigantesque ferme solaire

Le Département de l'énergie des États-Unis contribue à redéfinir l'usage des 8000 acres de terrain.

TL;DR Le Département américain de l’énergie transforme un site nucléaire en ferme solaire.

Partenariat avec Hecate Energy pour un projet de 1 GW.

Les États-Unis sont en retard sur l’UE en matière d’énergie solaire.

Une transformation historique

Une nouvelle annonce du Département américain de l’Énergie (DOE) a de quoi faire lever les sourcils : la transformation d’un ancien site nucléaire en une impressionnante ferme solaire. Le site en question n’est autre que l’ancienne installation de tests nucléaires de Hanford, également connue sous le nom de Site W, qui a abrité le tout premier réacteur de production de plutonium à grande échelle. Le plutonium produit sur ce site a été utilisé dans la toute première bombe atomique et dans la bombe Fat Man qui a été larguée sur Nagasaki, au Japon.

De l’énergie atomique à l’énergie solaire

Le projet de rénovation propose un potentiel de 1 GW avec l’aide de Hecate Energy. Ce projet fait partie de l’initiative « de la décontamination à l’énergie propre » lancée par l’administration Biden-Harris l’année dernière. L’objectif de ce programme est de réaffecter les terrains appartenant au DOE pour générer de l’énergie propre. Jusqu’à présent, ce programme a déjà ajouté environ 90 GW de capacité solaire au réseau, ce qui suffit à alimenter 13 millions de maisons.

L’énergie solaire : un défi encore à relever

Cependant, malgré ces avancées, les chiffres indiquent que les États-Unis ont encore du chemin à faire pour rattraper leurs homologues européens en matière d’énergie solaire. Le pays ne produit qu’environ 5,6% de son énergie via le solaire, contrairement à l’UE qui a récemment atteint un pic de 9,1%. « Ce n’est pas encore une affaire conclue », avertissent certains. En effet, le DOE et Hecate Energy doivent encore conclure un accord immobilier, et le gouvernement peut annuler ces négociations à tout moment.

Un espoir pour l’avenir

Cependant, malgré les défis, le fait que de tels projets soient envisagés et mis en œuvre est de bon augure pour l’avenir de l’énergie propre. Avec la persévérance et l’innovation, il est possible que le solaire finisse par occuper une place de choix dans le paysage énergétique mondial.