Des scientifiques parviennent à transmettre l'énergie solaire spatiale sur Terre.

L’idée de transmettre de l’énergie solaire depuis l’Espace n’est pas nouvelle. En 1968, Peter Glaser, ingénieur à la NASA, proposait un premier concept de design pour un satellite alimenté par l’énergie solaire. Aujourd’hui, 55 ans plus tard, des scientifiques affirment avoir mené une expérience réussie sur le sujet. Des chercheurs de Caltech ont en effet annoncé que le prototype, le Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1), était parvenu à collecter la lumière du Soleil, la convertir en électricité et envoyer cette dernière à des récepteurs micro-ondes installés sur un toit du campus de Caltech à Pasadena. L’expérience a aussi permis de valider que l’appareil, lancé le 3 janvier, peut survivre à un voyage dans l’Espace.

“À notre connaissance, personne n’a jamais fait la démonstration d’un transfert d’énergie sans fil dans l’Espace, même avec des structures rigides onéreuses. Nous réalisons cela aujourd’hui avec des structures flexibles légères et avec nos propres circuits intégrés. C’est une première”, expliquait Ali Hajimiri, professeur, ingénieur et co-directeur du Space Solar Power Project (SSPP) de Caltech dans un communiqué de presse.

Cette expérience, baptisée Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment (MAPLE), est l’un des trois projets embarqués sur le SSPD-1. Ici, on trouvait deux jeux de récepteurs et de transmetteurs micro-ondes séparés, avec des puces personnalisées, selon Caltech. Dans son communiqué de presse, l’équipe précise que l’appareil pour la transmission a été conçu pour réduire au maximum la quantité de carburant à envoyer dans l’Espace et que ce design est suffisamment flexible pour que les transmetteurs puissent être pliés dans une fusée.

L’énergie solaire spatiale a toujours représenté un Graal pour la communauté scientifique. Bien que très onéreuse dans sa forme actuelle, le potentiel est énorme : une énergie renouvelable illimitée, avec des panneaux solaires dans l’Espace qui collecteraient la lumière du Soleil 24 heures sur 24. L’utilisation de micro-ondes pour transmettre l’énergie signifie aussi que la couverture nuageuse ne représenterait aucun problème d’interférence.

Le SSPP de Caltech est probablement la seule équipe à tenter de concrétiser ce rêve d’exploitation de l’énergie solaire spatiale. À la fin du mois dernier, quelques jours seulement avant l’annonce de Caltech, l’agence spatiale japonaise, JAXA, annonçait un partenariat public-privé ayant pour objectif d’envoyer l’énergie solaire depuis l’Espace sur Terre d’ici à 2025. Le chef de ce projet, un professeur de l’Université de Kyoto, travaille sur le sujet depuis 2009. Le Japon avait aussi réalisé une avancée majeure en 2015, lorsque des scientifiques de la JAXA étaient parvenus à transmettre 1,8 kW – suffisant pour alimenter une bouilloire électrique – à un récepteur sans fil situé à plus de 50 mètres.

Le SSPP fut lancé en 2011. En plus de MAPLE, le SSPD-1 est utilisé pour tenter de définir quels types de cellules sont les plus résistantes aux difficiles conditions spatiales. La troisième expérience est baptisée DOLCE (Deployable on-Orbit ultraLight Composite Experiment). Il s’agit d’une structure mesurant 1,83 x 1,83 m faisant “la démonstration de l’architecture, du schéma de packaging et des mécanismes de déploiement du vaisseau modulaire”, selon Caltech. Ce dernier n’a pas encore été déployé.