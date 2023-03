La mission SpaceX Crew-5 est de retour sur Terre après cinq mois dans l’Espace

La mission Crew-5 de SpaceX est rentrée sur Terre, une mission historique à bien des égards.

La mission Crew-5 de SpaceX est rentrée sur Terre. Il y a quelques heures, le vaisseau Dragon “Endurance” de l’entreprise a améri au large de la côte de Floride après un séjour de cinq mois à bord de la Station Spatiale Internationale. La capsule transportait les astronautes de la NASA Josh Cassada et Nicole Mann, le Japonais Koichi Wakata et la cosmonaute russe Anna Kikina.

Les quatre ont passé 157 jours en orbite pendant une rotation de l’ISS qui est entrée dans l’Histoire. Comme Space.com le précise, la mission Crew-5 a vu Nicole Mann, membre de la tribu Wailaki, devenir la première femme amérindienne à passer du temps dans l’Espace. C’était aussi la première fois qu’un cosmonaute russe a voyagé à bord d’un vaisseau américain privé, une prouesse rendue possible après que la NASA et Roscosmos ont signé un accord de partage de sièges l’année dernière alors que les tensions étaient importantes entre les États-Unis et la Russie à cause de la guerre en Ukraine.

Pour Koichi Wakata, ce vol marquait son cinquième retour sur Terre, un record pour le Japon. La mission a aussi été marquée par le deuxième voyage orbital pour Endurance ; la capsule avait en effet ramené sur Terre avec succès l’équipage Crew-3 à l’automne dernier. Le vaisseau va désormais revenir sur le complexe Dragon Lair de SpaceX en Floride pour passer des tests de sécurité et une remise en état avant son prochain vol.

Absent de ce vol, l’astronaute de la NASA, Frank Rubio, était arrivé sur l’ISS sur MS-22, le vaisseau Soyuz russe victime d’une fuite de liquide de refroidissement en fin d’année dernière après ce qui semble être l’impact d’un micro-astéroïde. L’équipe Endurance avait dû réaménager temporairement leur véhicule pour transporter Frank Rubio au cas où il faudra évacuer d’urgence l’ISS après que Roscosmos aviat annoncé que MS-22 ne pouvait transporter en toute sécurité que deux personnes. Ces modifications ont ensuite été retirées après qu’un vaisseau Soyuz de remplacement a été envoyé pour ramener Frank Rubio et les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin sur Terre.

Splashdown!#Crew5 is back on Earth, completing a science mission of nearly six months on the @Space_Station. Their @SpaceX Dragon Endurance spacecraft touched down at 9:02pm ET (0202 UTC March 12) near Tampa off the coast of Florida. pic.twitter.com/nLMC0hbKY4

— NASA (@NASA) March 12, 2023