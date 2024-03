La série d’épouvante Wytches arrive en 2025 sur Amazon Prime Video

Scott Snyder a récemment partagé des nouvelles concernant l'adaptation télévisée animée du terrifiant comic d'horreur Wytches, y compris une période de sortie.

Une bande dessinée d’horreur s’anime sur le petit écran

La bande dessinée terrifiante nommée Wytches sera prochainement adaptée en série télévisée animée. L’oeuvre, signée par le talentueux Scott Snyder et illustrée par l’artiste connu sous le nom de Jock, a fasciné les amateurs de frissons entre octobre 2014 et mars 2015, période de sa publication.

Amazon Prime Video donne vie à Wytches

C’est en février 2023 que Amazon Prime Video a annoncé son projet d’adaptation animée de Wytches. Depuis, Scott Snyder a partagé des nouvelles rassurantes : “Je viens de terminer le premier jet du final de la saison 1 de la série animée Wytches pour Amazon“. La série arrivera en 2025 sur la plateforme de streaming d’Amazon.

La sombre histoire de Wytches

L’intrigue de Wytches tourne autour de la famille Rook, et plus précisément de leur fille adolescente, Sailor. Après un incident avec une brute d’école nommée Anne, Sailor et sa famille déménagent à Litchfield, dans le New Hampshire. La rumeur selon laquelle Sailor aurait tué Anne se propage, mais la vérité est bien plus effrayante. À leur insu, la famille Rook s’installe dans une ville aux nombreux secrets surnaturels, où une tradition macabre veut qu’une personne puisse être sacrifiée à des créatures étranges connues sous le nom de wytches.

Un projet en gestation depuis longtemps

Wytches avait déjà été envisagée pour une adaptation cinématographique par la société de production Plan B Entertainment de Brad Pitt en 2014. Cependant, ce projet n’a jamais vu le jour. Aujourd’hui, l’adaptation animée semble bien partie pour captiver les téléspectateurs.