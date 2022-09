La saison 3 de The Mandalorian se dévoile dans un premier trailer

Disney dévoile un premier trailer pour la saison 3 de The Mandalorian. Il faudra patienter de longs mois avant d'en profiter.

Ce week-end, Disney tient sa célèbre convention D23. L’occasion pour le géant américain de partager avec les fans. Et le moins que l’on puisse, c’est que l’entreprise avait beaucoup à partager avec ces derniers, et notamment avec les fans de Star Wars. En tout, Disney aura dévoilé pas moins de trois trailers durant ces quelques jours. Il y avait tout d’abord un dernier aperçu de Star Wars : Andor avant le lancement en grande pompe de la série le 21 septembre sur Disney+. Ensuite, les fans ont pu découvrir Tales of the Jedi, une nouvelle série animée d’anthologie qui démarrera en streaming le 23 octobres prochain. Ceci sans compter The Mandalorian, elle aussi à la fête.

Disney dévoile un premier trailer pour la saison 3 de The Mandalorian

Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est une autre série, qui existe déjà depuis quelques saisons, The Mandalorian. Disney a offert un premier trailer de la saison 3.

Le clip en question est le même que celui qui fut dévoilé en grand secret aux spectateurs présents à la Star Wars Celebration.

ATTENTION SPOILERS CI-DESSOUS CONCERNANT LA SAISON 2 DE THE MANDALORIAN ET LE LIVRE DE BOBA FETT.

ATTENTION SPOILERS CI-DESSOUS CONCERNANT LA SAISON 2 DE THE MANDALORIAN ET LE LIVRE DE BOBA FETT.

Après être partis s’entraîner au Temple Jedi de Luke, Grogu et Din (Pedro Pascal) se retrouvent et sont de retour à leurs affaires habituelles, mais la décision de Mando de retirer son casque à la fin de la saison 2 a mis à mal sa relation avec l’Armurier et ce qui reste de son clan. Le fait qu’il ait pris le sabre noir de Moth Gideon est aussi source de conflit entre lui et Bo-Katan (Katee Sackhoff).

À en juger par le trailer ci-dessous, il semblerait que l’histoire de cette saison 3 sera davantage ciblée, Mando et Grogu se retrouvant plus rapidement et plus directement dans les problèmes.

Il faudra patienter de longs mois avant d’en profiter

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter avant de découvrir la saison 3 de The Mandalorian, celle-ci n’arrivera sur Disney+ qu’en 2023.