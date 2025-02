La saison 2 de The Last of Us débarque sur HBO et Max le 13 avril

La deuxième saison tant attendue de "The Last of Us" fait sa grande première sur HBO et Max le 13 avril.

Tl;dr La deuxième saison de The Last of Us arrive le 13 avril.

Elle est basée sur The Last of Us Part 2, mais ne couvrira pas tous les événements du jeu.

The Last of Us Part II Remastered sera disponible sur PC le 3 avril.

Le suspens prend fin. HBO a officialisé la date de sortie de la deuxième saison de l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us de Naughty Dog. Dès le 13 avril, les fans pourront retrouver Joel et Ellie sur les écrans.

Un univers toujours plus sombre

« Cinq ans après les événements de la première saison, Joel et Ellie sont entraînés dans un conflit avec un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux », déclare HBO dans un communiqué de presse. Le ton est donné.

Une adaptation en plusieurs actes

La deuxième saison de la série est basée sur The Last of Us Part 2. Cependant, elle ne nous fera pas vivre l’intégralité des événements du jeu. Pour raconter l’histoire de ce simulateur de misère long, mais fascinant, il faudra au moins deux saisons.

Un avant-goût sur PC

Pour les curieux n’ayant pas encore joué à la suite du jeu, ils pourront très prochainement le faire sur PC. The Last of Us Part II Remastered arrivera sur Steam et l’Epic Games Store le 3 avril. De quoi patienter avant le lancement de la nouvelle saison. Par ailleurs, Naughty Dog, le développeur du jeu, a récemment dévoilé sa première incursion prometteuse dans une toute nouvelle franchise de science-fiction.