La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds aura un épisode musical. Un énième vent de fraîcheur et de légèreté pour cette série.

Les parodies musicales de Star Trek existent depuis l’ère Shatner, mais aucun épisode musical Star Trek n’a jamais été réalisé officiellement. Ceci va cependant bientôt changer dans la mesure où la saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds proposera le tout premier épisode musical Star Trek officiel, comme l’annonce en grande pompe Paramount. Baptisé Subspace Rhapsody, il s’agira du neuvième épisode de la saison et sera proposé sur Paramount Plus le 4 août à 1 h du matin (heure française).

La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds aura un épisode musical

Cette annonce a été faite à la San Diego Comic-Con durant la conférence Star Trek Universe, avec une vidéo (malheureusement réservée aux Américains). Au total, il y aura 10 nouvelles chansons composées par Key Hanley et Tom Polce du groupe de rock Letters to Cleo.

Strange New Worlds est un énorme succès, tant chez les critiques que le grand public, depuis ses débuts, en grande partie grâce au casting emmené par Anson Mount (Capitaine Pike), Rebecca Romjin (Numéro 1) et Ethan Peck (Spock). La série amène aussi une touche un peu plus légère à l’univers Star Trek après des séries plus sombres comme Picard. Par ailleurs, la série a aussi publié son épisode crossover avec Lower Decks plus tôt que prévu, disponible dès à présent en streaming.

Un énième vent de fraîcheur et de légèreté pour cette série

Les épisodes musicaux de série TV n’ont rien de nouveau. On pourrait par exemple citer Buffy contre les vampires, Scrubs ou encore Xena, la guerrière. Parfois, l’utilisation de la chanson n’a aucune motivation réelle, avec des personnages qui se mettent soudainement à chanter (Scrubs), mais d’autres fois, il s’explique, ancré dans l’histoire principale ou non, comme dans Xena.

Subspace Rhapsody semble faire partie de cette deuxième catégorie, avec des événements tout à fait anodins pour faire sortir les personnages de leur zone de confort. Comme vous pouvez le voir sur l’affiche et dans le trailer – si vous y avez accès -, l’épisode reprend tous les codes de la comédie musicale et il faut bien avouer que l’ensemble paraît très sympa !