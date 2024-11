La saison 2 de Fallout accueille une star adorée des années 90 comme premier nouveau membre du casting !

Tl;dr La deuxième saison de Fallout inclut l’acteur des années 90, Macaulay Culkin.

Culkin jouera un personnage de type « génie fou ».

Il pourrait être lié au personnage de Michael Emerson de la saison 1.

Macaulay Culkin rejoint le casting de Fallout Saison 2

La deuxième saison de la série à succès Fallout, basée sur les jeux vidéo populaires de Bethesda Game Studios, promet de grandes surprises. Macaulay Culkin, l’acteur adoré des années 90, a été ajouté à la liste des acteurs. Après avoir attiré plus de 65 millions de téléspectateurs lors de son lancement sur Prime Video en avril 2024, la série avait été renouvelée pour une deuxième saison seulement huit jours après sa première diffusion.

Le rôle de Culkin dans Fallout

Bien que Prime Video n’ait pas encore commenté le casting de Culkin ou détaillé son rôle, Deadline indique qu’il incarnera un « personnage de type génie fou« . Ce rôle marque une deuxième collaboration entre Culkin et Prime Video, l’acteur ayant récemment prêté sa voix à un personnage de l’épisode 1 de la série animée The Second Best Hospital in the Galaxy.

Une carrière diversifiée

Culkin est sans doute le plus connu pour son rôle de Kevin McCallister dans les deux premiers films Home Alone. Après une pause dans sa carrière d’acteur suite à Ritchie Rich en 1994, il est revenu sur le devant de la scène au début des années 2000 avec des rôles de soutien, des films indépendants et du doublage. Plus récemment, il a rejoint la distribution principale de American Horror Story: Double Feature en 2021, un rôle qui lui a valu une reconnaissance considérable.

Conjectures sur le personnage de Culkin dans Fallout Saison 2

Peu de choses sont connues sur le nouveau personnage de Culkin dans Fallout, si ce n’est qu’il est décrit comme un génie excentrique. Il est possible que ce personnage soit lié à celui de Michael Emerson, le Dr. Siggi Wilzig, qui a été tué au cours de la première saison. Il reste à voir comment ce lien sera établi dans la deuxième saison.