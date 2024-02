La prochaine Xbox se revendique déjà comme le bourreau de la PS6

Le géant américain Microsoft promet un grand bond en avant pour la prochaine console Xbox.

Tl;dr Microsoft promet une avancée technologique majeure pour la nouvelle Xbox.

Malgré des ventes moyennes, Microsoft ne prévoit pas de se retirer de la compétition avec Sony.

Une annonce concernant de nouveaux hardware est attendue pour cet été.

Des rumeurs circulent sur une stratégie de double sortie de console pour la prochaine génération Xbox.

Xbox n’est pas mort pour Microsoft

Microsoft esquisse des promesses impressionnantes pour la prochaine Xbox. Malgré les récents questionnements sur l’avenir de la marque au X vert, notamment en raison de l’arrivée de certains titres autrefois exclusifs sur des plateformes concurrentes, la firme de Redmond semble préparer des surprises pour ses fans.

Un bond technologique sans précédent

Sarah Bond, la présidente de Xbox, a déclaré que la prochaine Xbox de Microsoft devrait proposer “le plus grand saut technologique jamais vu dans une génération de console“. C’est une déclaration audacieuse qui montre que le géant américain ne prévoit pas de se retirer de la course aux consoles et de laisser ses concurrents diriger l’avenir.

Des nouveautés attendues

Il faudra encore attendre un certain temps avant la sortie de la nouvelle Xbox. Cependant, cela ne signifie pas que les fans n’ont rien à attendre dans un avenir proche. En effet, Sarah Bond a annoncé que Microsoft prévoit de partager des nouvelles excitantes sur le hardware Xbox durant l’été. Cette annonce semble être distincte des promesses pour la prochaine génération et ferait probablement référence à une mise à niveau de mi-génération pour la Xbox Series X|S.

Deux nouvelles Xbox…

Des rumeurs ont récemment circulé sur une stratégie de double sortie de console pour la prochaine Xbox. Celle-ci pourrait comprendre une console de salon puissante et un système hybride plus abordable, à l’image de la Nintendo Switch. Quoi qu’il en soit, il est certain que les prochaines consoles Xbox sont en route, et elles devraient être dotées d’une puissance considérable.