La première Chevrolet Corvette hybride se montre avant son lancement à l’été 2023

La Chevrolet Corvette E-Ray hybride se dévoile avant l'heure. Lancement prévu pour l'été 2023.

Chevrolet a offert, par inadvertence, un premier aperçu de sa première Corvette électrique. GM a en effet brièvement rendu la Corvette E-Ray 2024 hybride disponible via l’outil de visualisation en ligne du constructeur. Le design reprend le châssis large de la C8 Z06 avec les pots d’échappement du modèle conventionnel et introduit diverses modifications cosmétiques mineures, comme de nouveaux coloris et des roues spécifiques. Les plus grands changements, vous vous en doutez, sont à l’intérieur.

Des images du moteur suggèrent que la E-Ray utilisera le moteur V8 LT2 de la Corvette C8 conventionnelle. Comme Jalopnik l’explique, plusieurs rapports avaient laissé entendre que cette Corvette utilisera un moteur électrique sur l’essieu avant pour offrir quatre roues motrices. La bête pourrait développer 605 chevaux combinés. L’absence de port de recharge suggère par ailleurs qu’il s’agit d’une hybride conventionnelle plutôt que rechargeable, bien qu’une image de l’intérieur montre un bouton pour contrôler le freinage régénératif.

Cette maladresse ne révèle rien, ou presque, des options proposées par cette voiture. Un ZER Performance Package viendra ajouter des pneus Michelin Pilot Sport 4S et probablement des freins carbone-céramique. Pour les roues, vous devriez pouvoir choisir entre l’aluminium et la fibre de carbone.

Chevrolet a par ailleurs rapidement, mais brièvement, confirmé l’existence de cette E-Ray à CorvetteBlogger, précisant dans un communiqué que “Noël est arrivé en avance” et enjoint les fans à patienter encore un peu. Aucune mention, pour l’heure, du tarif de la bête, mais l’outil de visualisation expliquait que l’hybride arrivera à l’été 2023. La marque avait précédemment annoncé un lancement l’année prochaine, donnant une fenêtre très large.

Cette Chevrolet Corvette E-Ray marquera le début d’une vaste initiative de la marque pour électrifier ses voitures de sport emblématiques. Une Corvette totalement électrique est en développement et de nouvelles hybrides devraient faire leur apparition prochainement au catalogue, parmi lesquelles une ZR1 de 800 chevaux en 2024 et une Zora de 1 000 chevaux en 2025.

C8 Corvette E-Ray, a new hybrid version with an expected total of 605 combined hp (490 engine, 115 electric) expected to be released in the next few months.. thoughts? pic.twitter.com/8l4Wnxwgq3

— Aaron (@aaron_g04xx) December 9, 2022