La police japonaise utilise les publicités ciblées de YouTube pour avertir les potentiels voyeurs que cette pratique est un délit.

YouTube, comme la plupart des autres plates-formes en ligne, propose des publicités ciblées aux utilisateurs. Ces publicités sont pensées et conçues pour cibler des utilisateurs spécifiques selon ce qu’ils ont déjà pu chercher sur le web, dans l’espoir que le contenu proposé soit suffisamment pertinent pour que cette personne aille jusqu’à acheter le produit ou le service mis en avant. Par exemple, si vous avez effectué des recherches pour des conseils financiers, vous pourriez voir des publicités pour des produits et outils liés à la finance et/ou aux investissements.

Cela étant dit, à Kyoto, au Japon, la police a eu l’idée d’utiliser ces publicités ciblées et de les utiliser comme des avertissements. Selon la police locale, il semblerait que les enregistrements vidéo illégaux de voyeux soient un problème en nette augmentation. Les arrestations pour cette raison ont progressé de 25 % par rapport à l’année dernière. Pour tenter de décourager ces potentiels voyeurs, la police a décidé d’utiliser ces publicités ciblées sur YouTube pour informer que le voyeurisme est un délit.

Et dans la mesure où ce sont des publicités ciblées, il s’avère que la police cible les utilisateurs qui sont des hommes âgés de plus de 18 ans et qui ont déjà recherché des termes comme “voyeur” ou “caméra miniature” dans leur historique de navigation, ce qui pourrait laisser entendre qu’ils sont intéressés soit par le visionnage de vidéos de voyeurisme soit par la création de ce genre de contenu illégal.

Nul ne sait, à l’heure actuelle, si ces avertissements sont efficaces, et dans quelle mesure, mais l’on imagine bien le choc que pourrait avoir un potentiel voyeur en voyant apparaître soudain un avertissement concernant précisément ce qu’il s’apprête à faire. Ces publicités devraient continuer d’être affichées jusqu’à la mi-novembre.