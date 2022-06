La plate-forme de crypto art Outland lève 5 millions de dollars

Outland s'impose en tant que plate-forme NFT culturelle, de quoi définir le web3 culturel qui nous attend.

Outland, une plate-forme émergente de crypto art basée à Los Angeles, a officialisé avoir réalisé une première levée de fonds de 5 millions de dollars en mars 2022. OKG Ventures, IMO Ventures, Dragon Roark et JDAC Capital ont tous investi dans ce leader en devenir du web3 culturel.

Outland s’impose en tant que plate-forme NFT culturelle

Lancé en février de cette année, Outland a suscité l’attention du monde entier, tant de la part des techs crypto que du marché de l’art traditionnel. Le premier projet de la plate-forme, Elemental, est une série de NFT réalisés par l’artiste chinois contemporain Fang Lijun. Elemental a recueilli plus de 4 000 ETH de ventes primaires et secondaires, avec une position dans les tops d’OpenSea depuis son lancement.

En avril 2022, Outland a lancé un projet majeur de collaboration NFT avec l’artiste américain James Jean. Ce dernier a créé une collection de 7 000 éditions, lesquelles ont été vendues en cinq minutes de vente publique, pour une valeur totale de 3 700 ETH. La seconde vague de la collaboration de James Jean avec Outland sera lancée sur le https://www.adriftworld.io/. Il s’agira de la première collection de NFT narratifs, itératifs et interactifs qui forment leur propre univers cinématique.

En juillet 2022, Outlant présentera 3FACE, le premier projet à grande échelle par l’artiste Ian Cheng basé à New York, qui a participé à la Biennale de Venise et organisé des exhibitions dans plusieurs institutions prestigieuse, y compris la Galerie Serpentine à Londres et le MoMA PS1 à New York.

En tant que première plate-forme NFT fondée par des conservateurs, critiques et experts de l’art, Outland continuera d’étendre son influence avec une vision internationale et une prévoyance exceptionnellement juste. Avec le leadership et l’aide d’artistes aux disciplines très variées, Outland a défini un standard pour les possibilités de collaboration au sein du web3.

De quoi définir le web3 culturel qui nous attend

Pour présenter des perspectives intéressantes sur le futur du monde de l’art, la nouvelle plate-forme Outland s’engage à créer la possibilité d’échanges critiques sur des domaines comme les technologies numériques et le monde de l’art contemporain.

Outland est la première plate-forme NFT internationale fondée par un groupe d’acteurs majeurs d’institutions prestigieuses, de galeries ou de musées. Outland est bâtie sur une communauté de voix importantes dans la création, la critique et la collection d’art numérique, pour alimenter de riches échanges publics. En plus de proposer une aide technique et stratégique aux artistes, Outland met au point une plate-forme pour l’analyse approfondie de l’art contemporain et ouvre de nouvelles voies, du studio au marché, via des partenariats avec les musées, galeries et autres institutions culturelles.