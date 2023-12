La nouvelle version d’Android ajoute des descriptions d’images créées par IA et des animations pour les messages vocaux

De nouveaux outils vont être mis à disposition sur Wear OS et Google TV. Êtes-vous curieux de découvrir les nouvelles fonctionnalités qu'ils vont apporter ?

Tl;dr Mise à jour de trois systèmes Android, Wear OS et Google TV.

Nouvelles fonctionnalités pour les émoticônes et les messages vocaux.

Amélioration de l’accessibilité avec des descriptions d’images générées par l’IA.

Ajout de dix nouvelles chaînes gratuites sur Google TV.

Des mises à jour significatives pour Google

Google, l’un des géants de la technologie, déploie une série de trois mises à jour d’exploitation pour Android, Wear OS et Google TV. Ces mises à jour apporteront un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à chaque système d’exploitation.

Android : vers une communication toujours plus expressive

L’Android se dote notamment de nouvelles combinaisons d’autocollants Emoji Kitchen. Il sera désormais possible de remixer des émojis et de les partager avec ses amis sous forme de stickers via Gboard. De plus, Google Messages pour Android bénéficie d’un rafraîchissement intéressant, avec une nouvelle fonctionnalité bêta qui permet d’ajouter un fond unique et un emoji animé aux messages vocaux. Nommée “Voice Moods”, cette fonctionnalité vise à aider les utilisateurs à exprimer leur “ressenti du moment” de manière plus adéquate.

Renforcement de l’accessibilité et de l’autonomie

Par ailleurs, Google ajoute un outil utile qui fournit des descriptions d’images générées par l’IA pour les personnes malvoyantes. La fonction TalkBack pourra dorénavant lire à haute voix la description de n’importe quelle image, qu’elle provienne d’Internet ou soit une photo que vous avez prise.

Pour Wear OS, les utilisateurs peuvent désormais contrôler plus d’appareils domestiques intelligents et de groupes de lumières directement depuis leur montre. Cela s’avère particulièrement utile pour créer une lumière d’ambiance.

Google TV s’étoffe

En ce qui concerne Google TV, dix nouvelles chaînes gratuites ont été ajoutées à la plateforme, portant le total à plus de 800. Ces nouvelles chaînes ne nécessitent pas d’abonnement supplémentaire, mais incluront des publicités.