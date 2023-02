La nouvelle page Famille de Google TV simplifie la recherche de contenu pour les enfants

Google TV revoit quelque peu son interface : des modifications de navigation et un contenu pour tous les âges plus facilement accessible.

Google TV simplifie son utilisation pour ces fois où vous êtes tranquillement installés dans le canapé avec vos enfants et que vous cherchez quelque chose à regarder tous ensemble. La firme de Mountain View ajoute en effet quatre nouvelles pages à son interface pour intégrer une section Famille. Vous y trouverez des suggestions de contenu pour tous âges ou plus bas encore. Et bien que ce concept ne soit pas totalement nouveau – Netflix a par exemple un profil dédié aux enfants -, cette initiative devrait permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des contenus adaptés à tous les membres de la famille.

Cette nouveauté vient aussi ajouter une page espagnole qui, comme son nom l’indique, vient recommander du contenu en langue espagnole, qu’il s’agisse de films, de séries TV ou d’émissions quelconques.

D’autres modifications font aussi leur apparition, mais celles-ci sont plus générales. Les onglets Films et Séries deviennent des pages complètes. Vous trouverez aussi quelques changements dans la navigation, comme un bouton pour les réglages rapides et un replacement appréciable pour les fonctions profil et recherche.

Ces nouvelles pages sont dès à présent disponibles aux États-Unis. Les changements dans la navigation sont, quant à elles, en cours de déploiement dans le monde entier. Toutes ces modifications seront visibles sur les appareils compatibles avec Google TV, y compris les propres Chromecast du géant et les téléviseurs de fabricants comme Hisense et Sony.

Cette refonte n’est pas une vraie surprise. Google est en concurrence avec d’autres plateformes sur lesquelles le contenu pour les plus jeunes est déjà bien cloisonné ou qu’il prédomine, comme sur Disney+ et Netflix. Une telle mise à jour permet de faire de Google TV une plateforme plus attrayante pour les familles avec de jeunes enfants et vient ajouter un peu de consistance avec YouTube Kids.