La nouvelle Tesla Model S “Plaid” aperçue sur les routes ?

Tesla sort d'une année 2020 très intéressante, et très réussie en termes de chiffres. L'année 2021 s'annonce d'ores-et-déjà assez chargée. Avec la sortie d'un nouveau design pour sa Model S ?

Le design de la Tesla Model S n’a pas vraiment évolué depuis 2016 mais il semblerait qu’une mise à jour soit bel et bien prévue. Pour le plus grand bonheur des fans, évidemment. Selon Electrek, The Kilowatts aurait même aperçu ce qui semble justement être ce nouveau design de Model S sur les routes autour de Palo Alto. Au premier regard, c’est une voiture plus agressive avec un châssis plus large et des ailes plus prononcées qui saute aux yeux. Il semblerait que la marque ait aussi retravaillé les roues, les optiques et le diffuseur arrière.

La nouvelle Tesla Model S aperçue autour de Palo Alto ?

Difficile de savoir si Tesla a aussi procédé à de quelconques changements internes. La marque espère en tous les cas pouvoir proposer sa Model S Plaid plus puissante et avec une autonomie plus grande à la fin de l’année 2021 mais le véhicule que l’on voit ici n’est pas nécessairement un prototype de cette voiture. Il pourrait simplement s’agir d’une nouvelle version qui arriverait indépendamment. Tesla est assez coutumier du fait, après tout. Découpler les changements de design et de technologies est une pratique déjà vue chez le constructeur (les composants pour la conduite autonome sont arrivés environ un an après la mise à jour purement design d’avril 2016, par exemple).

Tesla prépare une année 2021 très chargée

L’absence de camouflage et autres tentatives de dissimuler ce design suggère aussi qu’il n’y aurait pas longtemps à attendre avant d’avoir la confirmation officielle de l’existence même de ce nouveau design.

Cela pourrait en tous les cas être un changement important, et ce même s’il n’y a aucune modification fonctionnelle. Tesla a encore de nombreux défis à relever si elle souhaite produire encore davantage que les 500 000 véhicules sortis de ses usines en 2020, et cela comprend notamment de relancer les ventes de ses modèles haut de gamme comme la Model S. Bien que la S ne se vende pas énormément, il s’agit actuellement du modèle phare de la marque (tout du moins jusqu’à ce que le nouveau Roadster arrive), un modèle qui vient contrer les offres des fabricants allemand que sont BMW et Mercedes-Benz. Une augmentation des ventes de Model S ne ferait que du bien aux affaires de Tesla dans leur ensemble.