La NHTSA demande à Tesla de procéder au rappel de ses Model S et Model X

Tesla a commercialisé plusieurs modèles de voitures depuis quelques années maintenant mais aujourd'hui, l'administration américaine s'inquiète de certains de ces véhicules...

Tesla est un constructeur automobile que l’on a désormais l’habitude de voir dans le paysage. Surtout aux États-Unis, berceau de la marque. Depuis 2008 avec le Roadster I mais surtout depuis 2012 avec la Model S, c’est une marque qui n’en finit plus de s’imposer. Et pourtant, cette ascension ne se fait pas sans souci.

La NHTSA demande à Tesla de rappeler ses Model S et Model X

Les Tesla Model S et Model X sont sur les routes depuis assez longtemps maintenant (2012 et 2015 respectivement) mais il semblerait que, après tout ce temps, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière, demande à l’entreprise de rappeler ces deux modèles. Ceci à cause de problèmes avec l’écran, la caméra arrière, le dégivreur, le système de désembuage, et davantage.

à cause de soucis divers, dont l’écran principal

Alors que nos voitures sont de plus en plus intelligentes et équipées de technologies toujours plus avancées, cette augmentation du nombre de composants, composants toujours plus interconnectés qui plus est, affecterait directement leur fiabilité. Par exemple, nombre de possesseurs de véhicules de la marque rapportent des problèmes avec l’écran, les empêchant d’accéder ou de contrôler certaines fonctionnalités de la voiture, comme visualiser la vitesse, contrôler la température, etc.

Selon Jake Fisher, directeur des tests chez Consumer Reports Auto Test Center, “avec les voitures modernes comme les Tesla, l’écran central contrôle bien plus que la radio. Cette grande dalle offre un accès à de nombreux systèmes importants de sécurité, y compris la caméra arrière, le chauffage et le dégivrage. Se reposer sur ces écrans ne fera qu’accentuer ce genre de souci.”

Tesla n’a pas encore officiellement répondu à cette requête de rappel mais on estime à environ 158 000 le nombre de véhicules qui seraient concernés.