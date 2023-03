La molette de votre souris peut améliorer votre navigation sur Internet

La molette de la souris permet évidemment de faire défiler une page. C'est une option très pratique sur nos souris. Mais elle peut aussi améliorer votre navigation sur Internet au quotidien.

On utilise nos ordinateurs depuis des années et l’on découvre pourtant des nouveaux trucs et astuces très régulièrement. Il y a tellement de possibilités pour se simplifier le quotidien devant l’écran, gagner une touche ou un clic ici ou là peut faire gagner de précieuses secondes qui, mises bout à bout, représentent un certain temps à la fin de la journée ou de la semaine. Et ces petits trucs peuvent se situer à tous les niveaux, pas uniquement dans les paramètres du système d’exploitation. Chaque logiciel a ses options. Chaque périphérique, même, peut participer. C’est l’un d’entre eux qui nous intéressent aujourd’hui, et plus particulièrement la souris et sa molette.

La fonctionnalité cachée de la molette

On trouve tout sur internet, mais l’on tombe parfois sur des choses que l’on veut lire ou regarder plus tard. Dans ces cas-là, on n’a pas envie de cliquer sur le lien et d’y être emmené immédiatement puisqu’il faut alors revenir sur la page précédente, ce qui vient interrompre la lecture en cours. Mais vous pourriez vouloir laisser la page ouverte pour plus tard.

Dans ces cas-là, vous avez plusieurs options. La plus efficace étant probablement celle-ci, si vous utilisez une souris, passez par la molette pour cliquer sur le lien. Ce n’est pas un geste particulièrement intuitif, mais si vous cliquez sur la molette vers le bas lorsque le curseur est sur un lien, celui-ci sera automatiquement ouvert dans un nouvel onglet.

Cette petite astuce est particulièrement utile lorsque vous lisez quelque chose avec des liens menant vers d’autres articles intéressants – cliquez sur la molette pour ouvrir dans un nouvel onglet et consultez-le plus tard.

Ouvrir des pages dans de nouveaux onglets est une technique de navigation très pratique et il y a plusieurs manières de le faire.

Clic avec la molette pour ouvrir automatiquement le lien dans un nouvel onglet.

Clic-droit sur un lien et “Ouvrir dans un nouvel onglet”.

Appui sur la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac) avant de cliquer sur le lien pour l’ouvrir dans un nouvel onglet.

Ouvrir des liens dans de nouveaux onglets permet de ne pas interrompre votre lecture en cours et vous n’avez pas à attendre que les pages chargent puisque vous pouvez passer de l’un à l’autre à loisir. Très pratique dans bien des situations, que vous compariez les prix d’un produit sur différents marchands, lisiez un article très référencé ou autre.

Vous pouvez utiliser Ctrl + Tab pour avancer et Ctrl + Maj + Tab pour reculer dans vos onglets ouverts.