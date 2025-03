La mise à jour « next-gen » de GTA 5 arrive enfin sur PC

Trois ans après sa sortie sur console, la tant attendue mise à jour "next-gen" de Grand Theft Auto 5 est enfin disponible sur PC, offrant une expérience de jeu améliorée et plus immersive.

Tl;dr La mise à jour PC « next-gen » de GTA 5 maintenant disponible.

Elle inclut des améliorations techniques et du contenu supplémentaire.

Les attentes sont élevées pour GTA 6.

GTA 5 égalise le terrain de jeu entre PC et console

Les joueurs de Grand Theft Auto 5 sur PC ont désormais accès aux mêmes fonctionnalités que les joueurs sur console. Après plusieurs années d’attente, le studio américain Rockstar Games a officiellement lancé la mise à jour « next-gen » sur PC qui intègre des fonctionnalités auparavant réservées à la dernière génération de consoles.

Un enrichissement gratuit pour les possesseurs du jeu

Cette mise à jour est offerte sans frais supplémentaires pour tous ceux qui possèdent déjà une copie de ce jeu extrêmement populaire. La version originale de GTA 5 a été retirée des boutiques en ligne PC, cédant sa place à la nouvelle itération Expanded & Enhanced. Cette dernière inclut la vieille édition Legacy et permet de transférer les progrès réalisés en mode Histoire et en ligne vers la version la plus récente.

Qu’apporte cette mise à jour ?

Outre les améliorations techniques qui ont d’abord vu le jour sur console, cette mise à jour propose des fonctionnalités spécifiques au PC telles que le ray tracing, à condition de respecter les spécifications recommandées. Le contenu n’est pas en reste avec l’ajout de la faune environnante, des défis photographiques, de nouveaux véhicules et l’accès au service d’abonnement GTA+.

Un regard vers l’avenir de la franchise

Rockstar Games a remis au goût du jour plusieurs opus de sa franchise GTA au fil des années. La société a sorti une trilogie de remasters pour Grand Theft Auto III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, en plus de ces mises à niveau pour GTA 5 et Grand Theft Auto Online. Alors que les fans de la série apprécieront sans doute cette dose de nostalgie, il est certain que les attentes sont au zénith pour le prochain Grand Theft Auto 6.