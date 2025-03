Rockstar Games s’implante en Australie avec le rachat de Video Games Deluxe

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Video Games Deluxe qui rejoint officiellement la famille Rockstar Games sous le nom de Rockstar Australia.

Tl;dr Rockstar Games rachète Video Games Deluxe et le rebaptise Rockstar Australia.

Les deux studios se réjouissent de cette intégration après des années de collaboration.

Brendan McNamara fait son retour chez Rockstar après la fermeture de Team Bondi.

Un rachat logique après des projets communs marquants

Video Games Deluxe a collaboré avec Rockstar Games sur plusieurs projets majeurs, notamment la réédition de L.A. Noire en 2017 et sa version en réalité virtuelle, L.A. Noire: The VR Case Files. Plus récemment, le studio australien a travaillé sur les améliorations de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur mobiles (iOS, Android et Netflix) et consoles. Cette acquisition officialise une relation qui dure depuis de nombreuses années. En misant sur Video Games Deluxe, Rockstar Games s’offre une équipe habituée à ses exigences et à son univers. Ce rapprochement pourrait aussi faciliter la création de nouveaux contenus basés sur les licences existantes. Enfin, cela témoigne de la volonté de Rockstar de renforcer ses capacités de production à l’international.

Une annonce accueillie avec enthousiasme

Jennifer Kolbe, responsable de l’édition chez Rockstar, a exprimé sa satisfaction de voir Video Games Deluxe rejoindre officiellement la famille Rockstar. De son côté, Brendan McNamara, fondateur du studio, a déclaré être honoré de cette collaboration et impatient de continuer à développer des jeux ambitieux au sein de Rockstar Games. Ce rachat pourrait ouvrir la porte à des projets plus ambitieux pour l’équipe australienne, avec davantage de moyens et de ressources à disposition. Pour Rockstar, cela représente également une opportunité de diversifier ses studios tout en capitalisant sur des talents éprouvés. Il sera intéressant d’observer comment Rockstar Australia s’intégrera dans les futurs projets de la société, que ce soit pour des remasters ou de nouvelles licences.

Un retour marqué par les souvenirs et les controverses

Cette acquisition marque aussi le retour de Brendan McNamara chez Rockstar Games, après la fermeture de son précédent studio, Team Bondi, en 2011. Malgré le succès de L.A. Noire, des accusations de conditions de travail difficiles et de non-reconnaissance des développeurs avaient conduit à la fin du partenariat avec Rockstar. Team Bondi n’avait alors pas trouvé d’éditeur pour son projet suivant, Whore of the Orient, qui fut finalement annulé. Ce retour pourrait donc marquer une nouvelle chance pour McNamara, qui retrouve une structure solide et un environnement de travail plus stable. Cependant, certains observateurs pourraient se montrer sceptiques quant à son intégration après les controverses passées. Rockstar aura donc un rôle clé à jouer pour assurer une transition fluide et éviter les erreurs du passé.

Un avenir prometteur pour Rockstar Australia

Avec cette intégration, Rockstar Games renforce sa présence en Australie et s’offre une équipe expérimentée pour ses futurs projets. Les fans peuvent espérer que Rockstar Australia jouera un rôle clé dans le développement de nouveaux titres ou de remasters ambitieux. L’avenir dira si cette collaboration débouchera sur des jeux aussi marquants que L.A. Noire ou les classiques de Rockstar. La question se pose également sur le rôle précis de Rockstar Australia : sera-t-il chargé uniquement d’améliorations techniques ou participera-t-il à la conception de nouveaux jeux ? De plus, avec l’arrivée de nouvelles technologies comme l’IA ou le cloud gaming, le studio pourrait explorer de nouvelles manières de créer des expériences interactives. Enfin, cette expansion prouve que Rockstar continue de grandir et de structurer son développement pour les années à venir.