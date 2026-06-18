La Maison-Blanche veut s’inviter sur tous les smartphones gouvernementaux

L’application de la Maison-Blanche serait installée d’office sur les appareils du Department of Homeland Security. Un choix très politique, et pas anodin côté sécurité.

En bref L’administration Trump déploierait l’application The White House sur certains téléphones gouvernementaux, sans que les agents puissent la refuser.

L’application centralise les communications officielles de la Maison-Blanche, des vidéos aux réseaux sociaux en passant par des indicateurs du quotidien.

Ce déploiement soulève des interrogations en matière de cybersécurité, certains experts craignant un risque potentiel pour les réseaux fédéraux.

D’après Politico, les personnels du Department of Homeland Security, le DHS, ont reçu le 16 juin 2026 un message annonçant l’installation automatique de l’application de la Maison-Blanche sur tous les appareils gérés par l’agence. Et oui, qu’ils la veuillent ou non.

Une application qui s’invite sans demander

Le mail cité par Politico parle d’une installation sur les appareils gouvernementaux du DHS. Ce qui reste flou, c’est la suite. On ne sait pas encore si ce déploiement doit rester limité à cette administration ou s’il s’agit d’un premier test avant une généralisation plus large dans le fédéral.

Dans ce message, l’application est présentée comme un moyen pratique d’accéder aux communications officielles de la Maison-Blanche, avec des annonces, des actions exécutives, des discours, des vidéos, des livestreams et d’autres mises à jour. Sur le papier, c’est un hub officiel. Dans la pratique, le caractère imposé change quand même pas mal la lecture.

Ce que l’application met en avant

L’application The White House a été lancée officiellement en mars 2026 par le gouvernement américain. Sa promesse, c’est de centraliser les prises de parole présidentielles, les briefings presse, les événements récents et des contenus éditoriaux favorables à l’administration Trump.

Elle regroupe aussi les flux issus des comptes officiels du gouvernement sur les réseaux sociaux. Et, détail assez inattendu, elle afficherait également le coût actuel de produits alimentaires courants. Le mélange est curieux: communication institutionnelle, diffusion vidéo et indicateurs du quotidien dans la même vitrine.

Un déploiement potentiellement bien plus large

Ce mouvement n’arrive pas de nulle part. En mai 2026, le média Government Executive rapportait déjà que l’administration Trump préparait une installation automatique de l’application sur les téléphones professionnels des agents fédéraux.

Le média disait avoir vu un mémo interne évoquant un déploiement sur l’ensemble des téléphones mobiles fournis par l’État au sein de l’executive branch. À ce moment-là, des appareils de la Federal Aviation Administration, la FAA, devaient déjà recevoir l’application. Le DHS ne serait donc pas un cas isolé, mais une étape de plus.

Pourquoi ça inquiète côté sécurité ?

Bon, le point sensible est là. L’administration n’a pas confirmé publiquement cette installation forcée, mais les inquiétudes existent déjà. Gizmodo rappelle qu’un ancien dirigeant IT du gouvernement avait jugé cela alarmant auprès de Government Executive.

Son argument est simple, et il pique un peu. Toute application installée sur des appareils fournis par l’État peut potentiellement créer un accès dérobé vers des réseaux gouvernementaux protégés par le firewall. Pas de quoi paniquer tout de suite, puisqu’aucun incident n’est signalé ici. Mais sur des appareils pros, ce genre de décision ne ressemble jamais à un simple ajout d’icône.