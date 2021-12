La Google Pixel Watch serait toujours d’actualité

La smartwatch Google Pixel refait parler d'elle. Le lancement pourrait avoir lieu dans le courant de l'année 2022.

Depuis toutes ces années que Google commercialise pléthore de produits, des smartphones aux écouteurs en passant par les tablettes, les ordinateurs portables, et bien plus encore, nombreux sont celles et ceux qui se demandent, à juste titre, si la firme de Mountain View lancera un jour sa propre smartwatch. Et malheureusement, malgré les nombreuses rumeurs sur le sujet qui circulent depuis l’avènement des premières montres connectées, nous n’avons toujours pas vu de smartwatch Google arriver sur le marché.

Cela pourrait cependant changer très bientôt. En effet, si l’on en croit un rapport de Business Insider, des sources affirment que le géant américain pourrait enfin être prêt à lancer sa propre Pixel Watch. Ce lancement pourrait même avoir lieu dans le courant de l’année prochaine, en 2022, sans davantage de précision, malheureusement. Cela étant dit, s’il fallait jouer au jeu des devinettes, peut-être que cette montre pourrait faire ses grands débuts durant la Google I/O et être disponible à l’achat plus tard dans l’année, mais à ce stade, tout ceci n’est que pure spéculation de notre part.

Les questions qui se posent maintenant sont les suivantes : pourquoi maintenant ? Pourquoi pas plutôt ? Une fois encore, impossible de répondre à ces questions avec certitude, nous ne sommes pas dans les petits papiers de Google, mais si vous vous rappelez la conférence I/O de cette année, la firme de Mountain View avait annoncé ses intentions de revoir en profondeur sa plate-forme dédiée aux smartwatches, Wear OS, en collaboration avec Samsung. Peut-être Google n’attendait-il finalement que cela avant de lancer officiellement sa smartwatch Pixel…

En termes de fonctionnalités, il faut s’attendre à retrouver toutes les fonctionnalités aujourd’hui standard auxquelles nous avons droit dans une smartwatch en 2021. Et qui sait, peut-être aura-t-on droit à des fonctionnalités Pixel exclusives. Quoiqu’il en soit, nous devrions en savoir davantage dans le courant de l’année 2022. Patience, patience !