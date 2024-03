La Fox n’a pas annulé Dr House

Retour sur la fin de la série télévisée Dr House créée par David Shore.

Tl;dr La série médicale House n’a pas été annulée, elle s’est terminée de son plein gré.

Les créateurs voulaient terminer sur une note positive sans que l’histoire ne devienne redondante.

Une saison 9 était envisagée, mais les négociations ont échoué.

L’acteur principal, Hugh Laurie, était prêt à réduire son salaire pour continuer la série.

La fin d’une ère médicale

En 2012, le rideau est tombé sur la série médicale à succès Dr House, suscitant de nombreuses interrogations quant à son arrêt. Ce drame médical, porté par Hugh Laurie dans le rôle du docteur Gregory House, a connu un succès retentissant pendant huit saisons. Cependant, la question s’est posée : la série a-t-elle pris fin de son plein gré ou a-t-elle été annulée par la Fox ?

Une décision mûrement réfléchie

Malgré une baisse d’audience et le départ de personnages clés comme Cuddy, la décision de mettre un terme aux aventures du Dr. House n’a pas été prise à la légère. Les producteurs de House, la société de production Universal Television et l’équipe de production du créateur Howard Shore ont longuement débattu de l’avenir de la série. La volonté commune était de préserver l’“énigmatique créature” qu’était le Dr. House et de maintenir une part de “mystique” autour de son personnage.

Un arrêt prémédité

Il a été suggéré que la possibilité d’une saison 9 a été envisagée. Cependant, les producteurs ont préféré mettre fin à la série après la saison 8 pour éviter que le récit ne devienne redondant. Cette décision a été soutenue par l’acteur principal, Hugh Laurie, qui a même proposé de diminuer son salaire pour permettre à la série de continuer. Malgré une audience en baisse, l’attrait pour House demeurait fort chez les fans.