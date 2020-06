La compatibilité de iOS 14 se dévoile avant l’heure

À chaque nouvelle version majeure d'iOS, et de tout autre système d'exploitation d'ailleurs, se pose la question de la compatibilité avec les appareils. Votre machine pourra-t-elle la faire tourner ? Aujourd'hui, c'est iOS 14 qui fait parler de lui.

À chaque mise à jour majeure d’iOS, Apple introduit un certain nombre d’améliorations et de nouveautés dans son système d’exploitation. Autant de fonctionnalités que les utilisateurs de l’écosystème de la firme de Cupertino ne veulent pas manquer. Il leur suffit pour cela de posséder un appareil compatible avec la nouvelle version. Mais le sera-t-il ? Pour iOS 14, la réponse à cette question serait simple.

iOS 14 devrait être compatible sur tous les appareils actuellement sous iOS 13

Si l’on en croit un récent rapport de The Verifier, tous les appareils capables de tourner sous iOS 13 actuellement devraient pouvoir profiter de iOS 14. Et si vous avez l’impression d’avoir déjà vécu cette situation, c’est probablement parce que, il y a quelques mois, un autre rapport venait indiquer exactement la même chose. Ce nouveau rapport de The Verifier vient donc, si l’on peut dire, corroborer l’information. Mais comme à l’accoutumée, tant que Apple n’a pas annoncé officiellement l’information, il est possible que ce ne soit pas le cas.

Autrement dit, même les iPhone 6s et 6s Plus pourraient y avoir droit

Toujours est-il que si cela devait être avéré, tous les appareils pouvant aujourd’hui tourner sous iOS 13, c’est-à-dire les iPhone SE, iPhone 6s et 6s Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS et XS Max et iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, devraient pouvoir profiter de cette nouvelle version majeure. Pas mal pour des appareils comme les vieillissants iPhone 6s et 6s Plus. Comme dit, il ne s’agit là que d’une énième rumeur mais nous devrions avoir davantage de détails avant la fin du mois dans la mesure où Apple organisera sa WWDC 2020 – uniquement en ligne cette année, crise sanitaire oblige – le 22 juin prochain. Affaire à suivre !