La co-créatrice dévoile des indices majeurs sur la saison 3 de Yellowjackets

La troisième saison de Yellowjackets se voit dotée d'une importante mise à jour de l'intrigue par la co-créatrice et scénariste Ashley Lyle, qui dévoile un aperçu de ce qui suivra le suspense de la saison 2. Quelle tournure les événements vont-ils prendre ?

Tl;dr Ashley Lyle, co-créatrice de “Yellowjackets”, donne des détails sur la saison 3.

La saison 2 se termine par l’incendie de la cabane, une étape cruciale de l’histoire.

La saison 3 pourrait voir les filles “prospérer” malgré les conditions difficiles.

Une grotte pourrait être la clé de leur nouvelle survie.

Un aperçu de la saison 3 de “Yellowjackets”

Ashley Lyle, co-créatrice et scénariste de la série à succès “Yellowjackets”, a partagé des informations précieuses sur la direction que prendrait l’intrigue dans la saison 3. A la fin de la saison 2, un point de basculement crucial se produit lorsque la cabane, qui était jusqu’alors la principale source de refuge et de sécurité pour les filles, est réduite en cendres.

Des défis de survie accrus

Bien que certaines filles survivent – comme le démontrent leurs apparitions dans la ligne du temps future – l’absence de la cabane rendra leur survie plus difficile. Cette situation les rapproche des scènes perturbantes présentées dans l’épisode pilote.

Des filles qui “prospèrent”

Lors d’une interview avec TheWrap, Lyle a laissé entendre que, malgré la perte de la cabane et leur situation de naufragées dans la nature, la saison 3 de “Yellowjackets” montrerait les filles “prospérer” dans la ligne du temps passée. Elle a également donné des indices sur le ton que la prochaine saison pourrait prendre par rapport aux saisons précédentes.

“Nous sommes en train d’écrire actuellement. Je ne veux pas trop en révéler. Je dirais que la saison 3 sera un peu un retour à la saison 1 en termes d’ambiance. Tout ce que je dirai, c’est que les filles ont passé du temps dehors, et elles prospèrent.”

La clé de la survie : une grotte

L’emploi par Lyle du mot “prospérer” pourrait indiquer que les filles s’adaptent mieux que jamais aux conditions difficiles de leur environnement et à la lutte pour la survie. La fin de la saison 2 de “Yellowjackets” laisse penser que la situation va se dégrader pour les filles et devenir plus sombre dans les prochains épisodes. Cependant, une possibilité serait qu’elles trouvent refuge dans la grotte découverte par Javi, où il a survécu pendant des mois.