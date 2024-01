La chatière intelligente Flappie IA empêche votre chat de vous ramener des souris mortes

L'insolite tradition des gadgets pour animaux de compagnie persiste au CES 2024.

Flappie innove dans l’industrie des technologies pour animaux

Flappie, une startup suisse, s’est distinguée lors du CES de cette année avec une innovation des plus insolites : une porte pour chat opérée par une intelligence artificielle.

Une porte qui protège vos intérieurs des indésirables

L’ingéniosité de cette porte réside dans ses capteurs et sa caméra de nuit qui détectent lorsque le chat tente de ramener une proie capturée à l’extérieur de la maison. Selon Flappie, son système de détection fonctionne à plus de 90% : un chiffre prometteur compte tenu des aléas et de l’ensemble des paramètres considérés par l’algorithme, allant de la diversité des types de chats à celle des proies, sans oublier l’ambiance lumineuse.

Une technologie flexible et bien pensée

La porte pour chat de Flappie comprend également un interrupteur manuel qui vous permet de contrôler l’ouverture et la fermeture à votre guise, et même de désactiver le système de détection. « En fin de compte, les animaux finissent par comprendre que la porte ne s’ouvre pas s’ils apportent quelque chose et abandonnent leur proie », confie l’un des cofondateurs de Flappie.

De la Suisse à l’international

Initialement, « Flappie prévoit de lancer sa porte pour chat en Suisse, à Zurich et en Allemagne ce printemps, avec l’intention de s’étendre au-delà une fois la production montée en puissance. Un lancement aux États-Unis fait partie des plans, mais aucune date n’a encore été fixée, ni aucun prix établi pour le moment. »