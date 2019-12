La 10ème génération de processeurs Intel promet une meilleure gestion du multitâche

Année après année, génération après génération, les processeurs de nos appareils électroniques deviennent plus performants. La 10ème génération de processeurs dédiés au desktop de Intel promet d'offrir une meilleure gestion du multitâche. Et c'est une bonne chose !

Comme à chaque lancement de nouveaux produits, lorsque Intel commercialise de nouveaux CPU, les clients ont l’embarras du choix et se retrouvent avec une grande variété d’options parmi lesquelles choisir. De l’entrée-de-gamme jusqu’au haut-de-gamme. Ceci pour convenir à tous les besoins et tous les budgets. Bien entendu, opter pour l’entrée-de-gamme signifie qu’il faut “sacrifier” certaines fonctionnalités pour faire diminuer la facture finale. Cela n’empêche pas, au fil des ans, de profiter de certaines options auparavant réservées au segment le plus onéreux.

L’Hyperthreading intégré dans toute la gamme de CPU Intel Comet Lake-S ?

En effet, pour sa 10ème génération de CPU d’Intel, le géant américain semble avoir pris la décision d’intégrer l’Hyperthreading – la mise en œuvre du simultaneous multithreading à deux voies dans ses microprocesseurs – dans toute sa gamme. Cette rumeur provient de plusieurs sources de Informatic Cero et VideoCardz. Si l’on en croit leurs deux rapports, les très attendus CPU desktop Comet Lake-S disposeraient tous, de l’entrée au haut-de-gamme, donc, de l’Hyperthreading. Cela inclut les modèles de base i3 jusqu’aux i9.

C’est que semble laisser entendre la rumeur du moment

Autrement dit, si vous avez l’intention de vous fabriquer un PC à bas prix mais qui gère aussi relativement bien le multitâche, cette génération de processeur Intel pourrait être très intéressante. Jusqu’à présent, l’hyperthreading était limité aux CPU relativement haut-de-gamme, à partir du i7 le plus souvent. Mais tout le monde n’ayant pas les moyens de s’offrir un processeur puissant (et cher), certains se rabattent alors sur un i3 ou un i5, perdant au passage certaines options fort sympathiques. Pour l’heure, par contre, nul ne sait quand ces nouveaux CPU seront annoncés par Intel mais il ne serait pas illogique que leur officialisation ait lieu d’ici peu de temps. Peut-être en apprendrons-nous davantage durant le CES 2020. Encore quelques jours à patienter.