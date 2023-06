Kunitsu-Gami : Path of the Goddess se distingue par son esthétique japonaise traditionnelle

L'héritage de Capcom en matière d'œuvres originales et innovantes comme Okami et Shinsekai : Into the Depths se poursuit avec Kunitsu-Gami : Path of the Goddess.

Décrit comme un jeu mêlant action et stratégie, Kunitsu-Gami : Path of the Goddess de l’éditeur japonais Capcom est le théâtre d’un affrontement entre le royaume des esprits et les mortels, alors que les villageois se battent pour purifier la montagne sacrée sur laquelle ils vivent. Des créatures immondes appelées les Seethe ont assiégé la montagne, attirées par la souillure qui s’est répandue dans les villages. Pour purifier la terre et chasser les Seethe, la prêtresse aux pierres spirituelles doit accomplir un rite de purification. Afin de réaliser sa mission, elle va devoir compter sur l’aide d’un guide pour lui ouvrir la voie…

Un trailer pour Kunitsu-Gami : Path of the Goddess

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store) à une date de sortie inconnue.